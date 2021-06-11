NASA: Garip bir gezegen bulduk! 0:00 / 0:00

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA),'Dünya'ya benzer garip ve bilinmeyen bir gezegen' keşfettiğini açıkladı.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) ile New Mexico Üniversitesi işbirliğiyle yapılan çalışmalar sırasında yeni bir gezegen keşfedildi.

NASA, 90 ışık yılı uzaklıkta "garip" bir gezegen bulduklarını açıkladı. Bir yılın sadece 24 gün sürdüğü TOI-1231b ismi verilen gezegen, ortalama yüzey sıcaklığıyla Dünya'ya benziyor.

Instagram hesabından NASA'nın yeni keşfini duyuran Independent yazarı Adam Smith, "Bu TOI-1231b, 90 ışık yılı uzaklıkta bir gezegen. 57°C'lik bir atmosfere sahip Dünya'nın üç katından daha büyük olan bu gezegen. Hatta bu keşif uzaylı yaşamına ev sahipliği yapabilen diğer gezegenleri keşfetmemize bile yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönen gezegenin boyutları Neptün'e benziyor. Gezegen, yıldızına Dünya'nın güneşe olan mesafesinden sekiz kat daha yakın.