NASA onaylı: Havadaki toksinleri temizleyen 5 süper bitki

Evlerimize hem görüntü olarak hem de enfes kokular olarak estetik katan çiçekler ve saksı bitkileri aynı zamanda ortamın havasını temizlemesiyle de ün yaptı. Annelerimizin "Bak nasıl havası değişti evin" diyerek cam boyuna dizdiği saksıların hakikaten havayı temizleyen bir etkisi olduğunu bilim de kabul etti.

Evet yanlış duymadınız... ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi olarak bildiğimiz NASA'nın çeşitli bilimsel çalışmalara ön açtığını biliyoruz. Bu çalışmalardan biri de 1989 yılında yapılan bir çalışma. NASA'nın 1989 tarihli "Temiz Hava Araştırması"na göre bazı bitkiler gerçekten de evinizin havasını değiştiriyor. NASA'nın açıkladığı listede yer alan bitkilerin özellikle zararlı kimyasalların etkisini azaltmak gibi bir rolü varmış! İşte evinizin havasını değiştirecek o bitkilerden bazıları...

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1) Areka Palmiyesi

Bilim dünyasındaki adı Dypsis lutescens ama halk arasında ona 'Altın kamış palmiyesi', "Kelebek palmiyesi', 'Bambu palmiyesi' diyen de var! Uzun ve aşırı ince yapraklarıyla küçük saksılardan taşan, büyük saksılarda ise çok şık duran areka palmiyesi aydınlık ama doğrudan güneş almayan odaları çok sever. Doğal bir nemlendirici gibi ortamın havasını sürekli nemlendirir ve evcil hayvanlarınız için de zararsızdır!

2) Aloe Vera Aloe veraya artık iyice alıştık, jelini ilaç niyetine de kullanıyoruz, bakım ürünü niyetine de! Aloe veranın bir diğer güzel etkisi de evimizdeki havayı temizlemesi... Güneş ışınlarına bayılan, çok fazla sulanmakla da arası olmayan Aloe veranın bakımı oldukça kolaydır. Kolayca çoğaltılır ancak Aloe vera evcil hayvanlarınız için risklidir. Aloe veranın yapraklarının dış kısmında, kabuk altı sıvısında evcil hayvanlar için zehirli bir madde bulunur. Kediniz ya da köpeğiniz Aloe vera yememelidir. 3) Salon Sarmaşığı Çok fazla insanın evinde gördüğümüz o dallı budaklı küçük yapraklı sarmaşık çiçekleri bildiniz mi? İşte bilim dünyasının Epipremnum aureum adıyla bildiği ama halk arasında cennet sarmaşığı, şeytan sarmaşığı, salon sarmaşığı isimleriyle anılan bu bitki de odadaki havayı temizleyen bitkilerden biridir. Kalp şeklinde ve sarılı yeşilli yapraklarıyla dikkat çeker, hem karanlık ortamda da büyük hem çok uzun ömürlüdür! Hem havayı temizleyen hem de bakteri üremesini engelleyen salon sarmaşığı da evcil hayvanlar için risk taşır.