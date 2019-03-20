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Teknoloji uzmanları ile elimden geldiğince fazla zaman geçirmeye çalışıyorum. Asla ortalama bir kodlayıcı olduğumu kabul etmekle ilgili bir sorunum olmadı, henüz öğreneceğim çok şey var. Her zaman mütevazı ve öğrenmeye istekliyim" dedi.