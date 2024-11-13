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        Haberler Bilgi Gündem Nasuh Mahruki kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Nasuh Mahruki hayatı, kariyeri, biyografisi

        Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki hayatı ve kariyeri

        Arama Kurtarma Derneği'nin kurucu üyesi olarak tanınan Nasuh Mahruki, Türk dağcı, yazar ve fotoğrafçı olmasının yanı sıra Everest Dağı'na tırmanmayı başaran ilk Türk olarak da biliniyor. İşte, Nasuh Mahruki hayatı, kariyeri ve eserleri...

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        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 11:38 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:40
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        Nasuh Mahruki kimdir?
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        NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

        İki yüz yıldan beri İstanbul'da yaşayan Mahruki ailesinden gelmektedir. Osmanlı döneminde Sultan II. Mahmud’a hizmet etmiş Nasuhzade şehit Kaptan-ı Derya Ali Paşa’nın 5. kuşak torunudur. Babası Cafer Cem Mahruki, Türkiye’nin önemli koleksiyoncularından biri olup Türk Nümismatik Derneği Başkanlığı yapmıştır.

        Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda tanıştı. Üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı. Dağcılık dışında mağaracılık, aletli dalış, yamaç paraşütü, motor sporları, bisiklet ve yelken sporlarıyla da ilgilenmektedir.

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        NASUH MAHRUKİ HAYATI

        1992-1994 yılları arasında eskiden Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalan 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını aldı. 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk dağcı oldu. 1996 yılında yedi kıtanın en yüksek dağına tırmanarak Yedi Zirveler projesini tamamlayan 45. ve en genç sporcu oldu. Sonraki yıllarda da birçok zorlu tırmanış gerçekleştirdi. En önemlileri, oksijen desteksiz olarak gerçekleştirdiği Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağlarıdır. 2010 yılında bir kez daha Everest Dağı'na tırmandı.

        NASU MAHRUKİ KARİYERİ

        Bahçeşehir Üniversitesi'nde "Takım Çalışması ve Liderlik" dersleri vermiş olup ayrıca liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, hedef odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları ve seminerler düzenlemektedir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmış ve televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır.

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        AKUT'un kurucu üyesidir. AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mahruki, 2019'da aldığı bir kararla da AKUT Onursal Başkanlık görevinden de istifa etmiştir.

        Himalayalar'da Bhutan Krallığı'na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlenen Nasuh Mahruki, Barlas ve Bilge adında iki çocuk babasıdır.

        6 Aralık 2023 tarihinde 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Beşiktaş Belediye Başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı oldu.

        Eserleri

        1995 - Bir Dağcının Güncesi

        1995 - Everest'te İlk Türk

        1996 - Bir Hayalin Peşinde

        1999 - Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi

        2002 - Yeryüzü Güncesi

        2007 - Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir

        2010 - Kendi Everest'inize Tırmanın

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