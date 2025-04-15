NATO, Bosna Hersek'in istikrarını görüştü

Shekerinska, Brüksel'deki NATO karargahında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üye Zeljka Cvijanovic, Boşnak Üye Denis Becirovic ve Hırvat Üye Zeljko Komsic ile bir araya geldi.

Toplantı girişinde açıklamalarda bulunan Shekerinska, "Bosna Hersek'teki son gelişmeler sonucunda endişelerimiz devam ediyor." dedi.

NATO'nun Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü ve egemenliğini Dayton Barış Antlaşması doğrultusunda kararlılıkla desteklediğini vurgulayan Shekerinska, "Anlaşma, istikrarın ve Bosna-Hersek devlet mimarisinin temel taşıdır." ifadesini kullandı.

Shekerinska, şöyle devam etti:

"Bosna Hersek'teki anayasal düzene saygı gösterilmelidir. Bosna Hersek'te hiçbir tür güvenlik boşluğunu kabul etmeyeceğiz ve zor kazanılmış barışın tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz."

NATO'nun bu doğrultuda uluslararası ortaklarla yakın çalıştığını belirten Shekerinska, "İstikrarlı ve güvenli Bosna Hersek, herkese fayda sağlayacak. Bu, aynı zamanda bizim de güvenliğimiz için önemli. Bosna Hersek, değerli bir ortaktır." diye konuştu.

Cvijanovic, Bosna Hersek'teki siyasi krizle ilgili Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin farklı görüşlere sahip olduğunu kaydederek, "Mevcut kriz, bugüne kadarki birçok krizde olduğu gibi yüksek temsilcinin eylemlerinden kaynaklandı. Bosna Hersek'te güvenlik krizi değil, yalnızca siyasi kriz yaşandı." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin açıklamalarında, ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik ve anayasaya aykırı eylemleri ön plana çıktı.

Shekerinska, Bosna Hersek'in hem Avrupa Birliği (AB) hem de NATO üyeliği yolunda destekleneceği mesajını da verdi.

"Mart ayında RS yönetimi, Bosna Hersek'in anayasal düzenine karşı ağır saldırı gerçekleştirmiştir. Bu yönetim, yıllardır Dayton Barış Antlaşması'nı zayıflatmakta ve Avrupa-Atlantik entegrasyonuna karşı çalışmaktadır. RS yönetiminin barışı tehdit eden eylemleri nedeniyle Amerika, İngiltere, Almanya ve Avusturya tarafından yaptırımlar uygulanmıştır. Neredeyse tüm NATO üyeleri ve demokratik dünya, bu siyaseti kınamıştır. Bosna Hersek'in NATO güvenlik sistemine daha güçlü, kurumsal şekilde entegre edilmesi gerekir."

Konsey'in Hırvat üyesi Komsic de Bosna Hersek'te siyasi durumun karmaşık olduğunu, RS Başkanı Dodik'in eylemlerinin ülke ve bölgenin güvenliği için tehdit oluşturabileceğini söyledi.

Dodik ile ilgili konuyu "güvenlik sorunu" olarak tanımlayan Komsic, "Herhangi bir siyasi mutabakat veya anlaşma, yargı kararlarını geçersiz kılamaz. Bu, hukuk devletine vurulacak en büyük darbe olacaktır. Bu sorunun çözümü yerel yargı ve emniyet kurumlarına ait." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik hakkında, "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti. Mahkeme kararının hemen ardından RS Ulusal Meclisi (NSRS), devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) RS entitesindeki faaliyetlerini yasaklamış, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi söz konusu kararları iptal etmişti.