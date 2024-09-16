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        Haberler Dünya NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya teklif: "Kurulacak yeni karargaha liderlik edin" | Dış Haberler

        NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya teklif: "Kurulacak yeni karargaha liderlik edin"

        NATO, Finlandiya'da yeni bir karargah kurmaya hazırlanıyor. Karargahın liderliğinin İsveç ve Finlandiya'ya teklif edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 21:20 Güncelleme: 16.09.2024 - 21:20
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        İsveç ve Finlandiya'ya liderlik teklifi
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        İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO'nun, Finlandiya'da yeni bir karargah kuracağını ve kurulacak bu karargaha İsveç ve Finlandiya'nın liderlik etmesini teklif ettiğini belirtti.

        Kristersson, ülkesinin başkenti Stockholm'de Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile bir araya geldi.

        Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Kristersson, Finlandiya'nın kuzeyinde NATO kara kuvvetleri için yeni kurulacak karargaha Finlandiya ile birlikte liderlik etme teklifi aldıklarını duyurdu.

        Yeni karargahın tüm NATO'nun savunma yeteneklerini güçlendireceğini söyleyen Kristersson, "NATO'nun, Finlandiya'da yeni kurulacak karargaha İsveç ve Finlandiya'nın liderlik etmesi konusundaki teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Ortak amacımız, NATO çerçevesinde Baltık Denizi'nden Arktika bölgesine kadar Kuzey Avrupa'nın güvenliğine destek sağlamak." ifadelerini kullandı.

        Finlandiya Başbakanı Orpo da Ukrayna'yı, Rusya karşısında desteklemeye devam edeceklerini belirterek "Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve 2022'deki tam ölçekli işgali, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı açıkça ihlal etmektedir. (Rusya) Ukrayna halkına büyük acılar getirdi. Avrupa ve küresel güvenliği tehdit ediyor. Ukrayna'nın Rusya'nın acımasız ve yasa dışı saldırı savaşına karşı kendini savunmasını desteklemek en büyük önceliğimizdir." diye konuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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