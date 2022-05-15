Stoltenberg ve Blinken'den Türkiye açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarına ilişkin "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" dedi.

"Avrupa'daki yeni güvenlik gerçeğini yansıtacak şekilde NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek için önemli kararlar alacağız" diyen Stoltenberg ayrıca "Finlandiya ve İsveç NATO'nun yakın ortaklarıdır. NATO'ya başvurmak kendi kararlarıdır" ifadelerini kullandı.

BLINKEN: FİKİR BİRLİĞİNE VARACAĞIMIZA İNANIYORUM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise konuya ilişkin Bakan Çavuşoğlu ile görüştüğünü söyledi. Blinken "Berlin'de Çavuşoğlu ile konuşma fırsatı buldum. Fikir birliğine varacağımıza inanıyorum" dedi.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKNI "GÖRÜŞMEYE HAZIRIM" DEMİŞTİ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin bugün düzenledikleri ortak basın toplantısında, Niinistö ile Dış ve Güvenlik Politikaları Bakanlık Komitesinin, ülkenin NATO üyeliği başvurusunu onayladığını açıklamıştı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda olumlu düşüncede olmadıkları açıklamasına ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğu yanıtını vermişti.

Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin olumsuz bakması karşısında şaşkın olduklarını dile getiren Niinistö, "Şimdi çok net bir cevaba ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gündeme getirdiği sorunlar hakkında yeni bir görüşmeye hazırım" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "BU NOKTADA OLUMLU BAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin NATO sürecine ilişkin "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, NATO'da müttefik olacak bir ülkenin terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermemesi gerektiğini belirterek, "Bu iki ülke (İsveç ve Finlandiya) PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür" demişti.