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Haberler Dünya "NATO kimse için tehdit oluşturmaz"
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İngiltere Başbakanı Johnson: NATO kimse için tehdit oluşturmaz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile düzenlediği ortak basın toplantısında "NATO kimse için tehdit oluşturmaz, amacı karşılıklı savunmadır" ifadelerini kullandı.

"NATO kimse için tehdit oluşturmaz"
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AA

İngiltere ile Finlandiya arasında güvenlik ve savunma alanlarındaki iş birliğinin artırılmasını amaçlayan güvenlik deklarasyonu imzalandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsveç'in ardından resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yle görüştü.

Johnson ve Niinisto, ikili görüşmelerinin ardından güvenlik alanında iş birliği, istihbarat paylaşımı ve ortak askeri operasyonların yapılmasını kapsayan güvenlik deklarasyonuna imza attı.

Anlaşmanın ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Başbakanı Johnson, burada yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, Avrupa güvenlik denklemini değiştirdiğine işaret ederek, "Soğuk Savaş sonrası dönemin sonunu gördük ve Ukrayna'nın işgali ne yazık ki yeni bir sayfa açtı." ifadesini kullandı.

Finlandiya'yla imzaladıkları güvenlik anlaşmasına atıfta bulunan Johnson, anlaşmanın, iki ulusun ortaklığını yoğunlaştıracağı ve ileriye taşıyacağı değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, "Silahlı kuvvetlerimiz, savunma ve güvenlik yeteneklerimizi birleştirerek ve her zaman birbirimizin yardımına geleceğimize dair bir taahhüdü resmileştirerek, birlikte eğitim verecek, faaliyet gösterecek ve tatbikat yapacak." ifadesini kullandı.

"NATO KİMSE İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAZ"

Finlandiya ile Rusya arasında olası bir ihtilaf durumunda, Finlandiya'nın yardım talebine İngiltere'nin vereceği yanıtın sorulması üzerine Johnson, "Bir felaket veya ikimize de saldırı olursa, evet, askeri destek dahil birbirimizin yardımına geleceğiz." dedi.

Johnson, ayrıca konuşmasında, NATO bir savunma ittifakı olduğunu ve kimse için tehdit oluşturmadığının altını çizerek, "Finlandiya'daki dostlarımıza bu taahhütleri sadece yapabildiğimiz için değil, mecbur olduğumuz için yapıyoruz." şeklinde konuştu.

FİNLANDİYA: GÜVENLİĞİMİZİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İSTİYORUZ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ise İngiltere'nin NATO'nun açık kapı politikasına ve ülkesinin olası NATO üyeliğine verdiği güçlü desteği takdir ettiklerini dile getirdi.

Bunun kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen Niinisto, NATO'ya olası katılımın "kimseye karşı" olmayacağını söyleyerek, "NATO üyeliğini düşünürken şu veya bu şekilde güvenliğimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Niinisto, Finlandiya'nın olası NATO'ya katılma kararının Rusya'yı kışkırtıp kışkırtmayacağı sorulduğunda, ülkesinin NATO'ya katılma tartışmasının ilk olmadığını ve bunun radikal bir değişiklik olmayacağını vurguladı. Niinisto, 24 Şubat’ta Ukrayna'ya başlattığı işgalin yanı sıra Rusya'nın, Finlandiya ve İsveç'in "kendi iradelerine" sahip olmadığı açıklamalarının resmi değiştirdiğini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto, "(Rusya)Komşu ülkelerine saldırmaya hazırlar. Bu yüzden benim yanıtım 'Buna sen sebep oldun, aynaya bak' olurdu." ifadelerini kullandı.

Finlandiya'dan önce aynı gün içerisinde İsveç'e de resmi ziyarette bulunan Johnson, ülkesi ve İsveç'in güvenliğini güçlendirmek ve yenilenen tehditler karşısında Kuzey Avrupa'nın savunmasını sağlamlaştırmak amacıyla bu ülkeyle güvenlik deklarasyonu imzalamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile düzenlediği ortak basın toplantısında "NATO kimse için tehdit oluşturmaz, amacı karşılıklı savunmadır" ifadelerini kullandı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise, “NATO'ya katılmak, güvenliğimizi en üst düzeye çıkaracaktır ve bu hiç kimseye karşı olmayacaktır" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsveç'e yaptığı ziyaretin ardından Finlandiya'ya geldi. Johnson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile başkent Helsinki'de bir araya gelirken, İngiltere ve Finlandiya arasında askeri eğitim, savunma ve tatbikat gibi unsurları kapsayan bir güvenlik anlaşması imzalayarak anlaşmasını imzaladı.

"Yarının tehditleri ve bugünün zorluklarıyla yüzleşirken bizi daha da yakınlaştıran kalıcı bir güvence sağlıyoruz"
Niinistö ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Johnson, "Bugün Finlandiya ve Birleşik Krallık'ın daha da yakınlaştığını söylemek doğru olur. Bugün imzaladığımız güvenlik anlaşması, iki ulusun ortaklığını yoğunlaştırmasını ve benzersiz bir şekilde yükseltmesini sağlıyor. Kuzeyden, Baltıklara ve daha ötesine, silahlı kuvvetlerimiz birlikte eğitim ve tatbikat yapacak, savunma ve güvenlik yeteneklerimizi birleştirecek ve her zaman birbirine yardım edeceğiz" dedi.
Johnson, "Yarının tehditleri ve bugünün zorluklarıyla yüzleşirken bizi daha da yakınlaştıran kalıcı bir güvence sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'nın güvenlik denklemini değiştirdi”
Johnson, "Bu akşam, ortak tarihimizde çok önemli bir andayız. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'nın güvenlik denklemini değiştirerek, gerçekliğimizi yeniden yazdı ve geleceğimizi yeniden şekillendirdi. Bu istila iki nedenden dolayı başarısız oldu. Birincisi, savaşan ve dünyayı arkalarında toplayan Ukrayna halkının yenilmez gücü nedeniyle. İkincisi ise, Ukrayna'nın özgürlük için verdiği kahramanca mücadele, dünyayı bir araya getirdi” dedi.

“NATO kimse için tehdit oluşturmaz, amacı karşılıklı savunmadır”
Bugün İsveç'le imzalanan anlaşmayla benzer özellikleri taşıyan İngiltere - Finlandiya Güvenlik Anlaşmasının taraflar arasında askeri yardımlaşmayı sağlayacağını belirten Johnson, "Her iki ülkeden birinde bir felaket olması durumunda, birbirimize yardıma gideceğiz. Yardımın niteliği elbette karşı tarafın talebine bağlı olacaktır, ancak aynı zamanda askeri yardım da dahil olarak güvenliğimizin ve savunma ilişkimizin yoğunlaştırılması temel olarak amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
Johnson ayrıca, NATO'nun "kimseye tehdit oluşturmadığını" yineleyerek, "NATO bir savunma ittifakıdır, NATO kimse için tehdit oluşturmaz, amacı karşılıklı savunmadır" dedi.

“NATO'ya katılmak, güvenliğimizi en üst düzeye çıkaracaktır ve bu hiç kimseye karşı olmayacaktır"
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise yaptığı açıklamada, "Finlandiya ve Birleşik Krallık çok iyi ve güçlü güvenlik ortaklarıdır. Halihazırda sahip olduğumuz işbirliğini derinleştirmek için her koşulda yan yana duracağımıza ve birbirimize destek olacağımıza dair ortak bildiriye imza attık" dedi.
Niinistö, "Finlandiya olarak, NATO'nun açık kapı politikasına ve Finlandiya'nın potansiyel üyeliğine verdiğiniz güçlü desteği takdir ediyoruz. Bu bizim için çok değerli. Fikirlerinizi ve desteğinizi duymak bizi cesaretlendiriyor. NATO'ya katılmak, güvenliğimizi en üst düzeye çıkaracaktır. Ve bu hiç kimseye karşı olmayacaktır" dedi.

Finlandiya’nın NATO hakkında kararını yarın açıklaması bekleniyor
Finlandiya Savunma Komitesi, NATO üyeliğine dair raporunu dün hükümete sunmuş, Finlandiya Savunma Komitesi Başkanı Petteri Orpon yaptığı açıklamada, ülkenin savunma açısından iyi olduğunu fakat Rus tehdidine karşı yeterli olmadığını aktararak, “Ülkenin güvenliğini gelecekte garantiye almak için en iyi çözüm NATO üyeliği" demişti.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise Finlandiya’nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kararı yarın açıklaması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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