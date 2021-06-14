NATO'nun gündem maddesinde: İklim değişikliği 0:00 / 0:00

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen NATO Zirvesi'nde liderler güvenlikleri için tehdit olarak gördükleri iklim değişikliği konusunda çalışma yelpazesini genişletmeye odaklanıyor.

Zirveden sonra bir tebliğin paylaşılacağını söyleyen yetkililer, iklim değişikliği konusunda mutabakata vardığını açıkladı.

İttifak kapsamında, iklim değişikliği ile mücadelede farkındalığın arttırılması, karbon salınımı azaltma ve sosyal yardım çabalarına odaklanılıyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede tüm çalışma yelpazesini dahil edecek NATO, çevre güvenliği kapsamında savunma planlaması yetenek geliştirme, sivil hazırlık ve tatbikatlara odaklanacak.