NATO ZİRVESİ KATILIMCILARI | NATO Liderler Zirvesi ne zaman, nerede yapılacak? NATO Zirvesine hangi ülkeler ve liderler katılacak?

NATO ZİRVESİNİN GÜNDEMİNDE NE VAR?

SETA tarafından "NATO'nun 2026 Ankara Zirvesi: Gündem ve Beklentiler" başlıklı analiz yayımlandı.

Geçen 10 senelik dönemde Türkiye'nin NATO içindeki konumunun yükseldiği, Avrupa güvenliği bakımından öneminin arttığına işaret edilen analizde, Türk savunma sanayisinin üretim kapasitesinin ve NATO müttefikleriyle savunma işbirliklerinin geliştirildiği değerlendirmesi yapıldı.

NATO Zirvesi'nin ittifakın yeni güvenlik ortamına adaptasyonu bakımından tarihi bir önem taşıdığı belirtilen analizde, transatlantik ilişkilerdeki sınamalar karşısında müttefikler arasında siyasal dayanışmanın güçlendirilmesi ve kolektif savunma anlayışının kararlılıkla sürdürülmesinin Ankara Zirvesi'nin kritik hedefleri arasında olacağı değerlendirmesine yer verildi.

Analizde savunma ve caydırıcılığın güçlendirilmesi, savunma sanayi işbirliğine hız kazandırılması ve Ukrayna'nın desteklenmesi gibi konuların da zirvede öncelikli olacağı aktarılarak, "Türkiye açısından ise Ankara Zirvesi hem ittifakın öncelikleri konusunda ilerleme sağlamak hem de ortaya çıkan yeni sınamalar karşısında çözümler üretmek için bir işlev görecektir." ifadesi yer aldı.

​​​​​​NATO savunma planlamalarında sofistike platform ve sistemlerde üstünlüğün korunmasının yanında savaşın değişen karakterine karşılık verebilecek bir anlayış değişikliğine gidilmesinin de kaçınılmaz olacağı vurgulanan analizde, Türk savunma sanayisinin son dönemde Avrupa savunma pazarında yükselen bir oyuncu konumuna ulaştığı kaydedildi.

Analizde, şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek Savunma Sanayi Forumu'nun bu anlamda daha da derinleşen ve genişleyen bir savunma iş birliğinin önünü açması beklenmektedir. Üretimde özelleşmelerin sağlanması, standardizasyon kriterlerinin sağlamlaştırılması ve ortak projelere daha fazla ağırlık verilmesi temel hedefler olarak öne çıkmaktadır."