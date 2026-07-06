NATO ZİRVESİ KATILIMCILARI | NATO Liderler Zirvesi ne zaman, nerede yapılacak? NATO Zirvesine hangi ülkeler ve liderler katılacak?
2026 NATO Zirvesi için dikkatler Türkiye'ye çevrildi. Küresel güvenlik, savunma politikaları ve ittifak ilişkileri açısından kritik öneme sahip zirve, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesi vatandaşlar, "2026 NATO Zirvesi ne zaman yapılacak, hangi ülkeler ve liderler katılacak?" sorularına yanıt arıyor. Zirvenin resmi takvimi ve yapılacağı yerin açıklanmasıyla birlikte liderler buluşmasına ilişkin ayrıntılar da netleşti. İşte NATO Zirvesi 2026'ya dair merak edilenler...
NATO’nun 2026 yılı liderler zirvesi için uluslararası kamuoyunun gözü Türkiye’ye döndü. İttifakın 36. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak kritik buluşma öncesinde zirvenin tarihi, katılımcı ülkeler ve gündem başlıkları merak ediliyor. Peki, 2026 NATO Zirvesi ne zaman gerçekleştirilecek, hangi ülkelerin liderleri Ankara’da bir araya gelecek? İşte NATO Liderler Zirvesi’nin programına ve öne çıkması beklenen başlıklara ilişkin ayrıntılar...
NATO LİDERLER ZİRVESİ 2026 NE ZAMAN?
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin, Meclis Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.
İki gün boyunca devam edecek zirvede, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelerek küresel güvenlik, savunma iş birliği ve ittifakın gelecek dönem stratejilerini değerlendirecek.
NATO ZİRVESİ NEREDE YAPILACAK?
NATO Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Zirvenin ana kongre merkezi Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olurken, bakanlar toplantısı Etimesgut’ta inşası tamamlanan Ay-Yıldız Karargâhı’nda yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderler onuruna Külliye’de vereceği resmi akşam yemeğiyle başlayacak zirve, dünya diplomasisinin odağını Ankara’ya çevirecek.
NATO ZİRVESİ’NE HANGİ LİDERLER KATILACAK?
Ankara’da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi, dünya siyasetinde öne çıkan yeni ve kıdemli liderleri bir araya getirecek.
Zirveye ev sahibi Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte,
ABD Başkanı Donald Trump,
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz,
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,
İngiltere Başbakanı Keir Starmer,
Macaristan Başbakanı Péter Magyar’ın katılması bekleniyor.
NATO ZİRVESİNİN GÜNDEMİNDE NE VAR?
SETA tarafından "NATO'nun 2026 Ankara Zirvesi: Gündem ve Beklentiler" başlıklı analiz yayımlandı.
Geçen 10 senelik dönemde Türkiye'nin NATO içindeki konumunun yükseldiği, Avrupa güvenliği bakımından öneminin arttığına işaret edilen analizde, Türk savunma sanayisinin üretim kapasitesinin ve NATO müttefikleriyle savunma işbirliklerinin geliştirildiği değerlendirmesi yapıldı.
NATO Zirvesi'nin ittifakın yeni güvenlik ortamına adaptasyonu bakımından tarihi bir önem taşıdığı belirtilen analizde, transatlantik ilişkilerdeki sınamalar karşısında müttefikler arasında siyasal dayanışmanın güçlendirilmesi ve kolektif savunma anlayışının kararlılıkla sürdürülmesinin Ankara Zirvesi'nin kritik hedefleri arasında olacağı değerlendirmesine yer verildi.
Analizde savunma ve caydırıcılığın güçlendirilmesi, savunma sanayi işbirliğine hız kazandırılması ve Ukrayna'nın desteklenmesi gibi konuların da zirvede öncelikli olacağı aktarılarak, "Türkiye açısından ise Ankara Zirvesi hem ittifakın öncelikleri konusunda ilerleme sağlamak hem de ortaya çıkan yeni sınamalar karşısında çözümler üretmek için bir işlev görecektir." ifadesi yer aldı.
NATO savunma planlamalarında sofistike platform ve sistemlerde üstünlüğün korunmasının yanında savaşın değişen karakterine karşılık verebilecek bir anlayış değişikliğine gidilmesinin de kaçınılmaz olacağı vurgulanan analizde, Türk savunma sanayisinin son dönemde Avrupa savunma pazarında yükselen bir oyuncu konumuna ulaştığı kaydedildi.
Analizde, şu ifadeler kullanıldı:
"Ankara Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek Savunma Sanayi Forumu'nun bu anlamda daha da derinleşen ve genişleyen bir savunma iş birliğinin önünü açması beklenmektedir. Üretimde özelleşmelerin sağlanması, standardizasyon kriterlerinin sağlamlaştırılması ve ortak projelere daha fazla ağırlık verilmesi temel hedefler olarak öne çıkmaktadır."