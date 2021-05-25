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Nazar duası Arapça yazılışı nasıl? Nazar duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Nazar duası Türkçe ve Arapça okunuşu merak ediliyor. Nazar değmesine karşı Nas, Felak sureleri okunabildiği gibi ayrıca nazar duası da okunabilmekte. Peki, Nazar duası Arapça yazılışı nasıl? İşte Nazar duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Nazar duası Arapça yazılışı nasıl? Nazar duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32). Bunların yanında büyüye ve nazara karşı birden çok dua okunabilir. İşte nazar duası...

NAZAR DEĞDİRMEK VAR MIDIR?

Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, “İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi.” (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.),“Göz değmesi (nazar) haktır.” (Buhârî, Tıb, 36) buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için; “Bunun için dua edin, çünkü kendisinde nazar var.” (Buhârî, Tıb, 35) demiştir.

NAZAR DUASI ARAPÇA YAZILIŞI

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

NAZAR DUASI TÜRKÇE

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Hz. Peygamber (s.a.s.) ayrıca, torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için onlara şu duayı okurdu:

“Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.” (Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).

Yine Resûl-i Ekrem (s.a.s.),“Kim hoşuna giden bir şey görür de; ‘Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh’ (Allah’ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, VI, 213) buyurmuştur.

NAZAR DUASI ANLAMI

Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Hâlbuki o (Kur'an),âlemler için ancak bir öğüttür.

NAZAR DUASI HANGİ DURUMLARDA OKUNUR?

Çocukları sınavlara girmiş olanlar, yüksek mertebelere ulaşmak isteyenler, mal ve mülk edinmek isteyenler, kendilerini kem gözlerden korumak için okurlar. Daha ötesi yeni alınmış bir evin gözlerden korunması, güzel bir bebeğin sağlıklı büyümesi için Nazar duası okunur.

Toplumumuzda özellikle eskiden beri, taşlarla, iplerle yeni alınan şeyler, çocuklar nazardan korunmaya çalışılır. Bunun nedeni, nazardan korunmaktır. Fakat alimler, nazar duası ve yanında okunacak surelerin tüm bu inançlardan daha etkili olduğunu dile gelirler.

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