Nazi toplama kamplı gala

'Çiçero' takma adlı casus İlyas Bazna'nın hayatından ilham alınarak çekilen 'Çiçero' adlı sinema filminin galası Nazi toplama kampı mizanseniyle gerçekleştirildi.

Serdar Akar'ın yönettiği, Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban, Murat Garipağaoğlu, Tamer Levent, Mehmet Ulay, Levent Ülgen, Selen Öztürk, Mehmet Esen'in başrollerini paylaştığı filmin senaryosunu Gürkan Tanyaş yazdı.

Galası Uniq Hall'de yapılan Mustafa Uslu'nun yapımcısı olduğu 'Çiçero', İkinci Dünya Savaşı sırasında Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin kalbinde uşak olarak görev yapan, kod adı 'Çiçero' olan İlyas Bazna'nın İngiltere'nin gizli belge ve bilgilerini Hitler Almanya'sına sızdırmasıyla başlayan olayları konu ediniyor. 'Çiçero'da Cem Kurtoğlu ile Altan Erkekli konuk oyuncu olarak yer aldı.