Cumhuriyet dönemi şairlerinin en popüleri diyebileceğimiz büyük şair Nazım Hikmet Ran'ın hayatı ve şiirleri merak konusu oldu. Ressam Celile Hanım'ın oğlu Nazım Hikmet, şiirleri en çok bestelenen şairlerden biri. Nazım Hikmet'in hayatı ve şiirlerine dair merak edilenleri haberimizde derledik.

NAZIM HİKMET KİMDİR?

Nâzım Hikmet Ran ya da Türkiye'den ayrıldıktan sonraki soyadı ile Nâzım Hikmet Borzecki (15 Ocak 1902; Selanik, Osmanlı İmparatorluğu - 3 Haziran 1963; Moskova, SSCB),Türk şair ve yazardır. Komünist siyasi düşünceleri yüzünden defalarca tutuklanmış ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirmiştir. Şiirleri elliden fazla dile çevrilmiş ve eserleri birçok ödül almıştır.

Yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını da kullanmıştır. İt Ürür Kervan Yürür kitabı Orhan Selim imzasıyla çıkmıştır. Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerindendir. Uluslararası bir üne ulaşmıştır ve dünyada 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında gösterilmektedir.

NAZIM HİKMET'İN MEZARI NEREDE?

Şiirleri yasaklanan ve yaşamı boyunca yazdıkları yüzünden 11 ayrı davadan yargılanan Nazım Hikmet, İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın süre yattı. 1951 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı; ölümünden 46 yıl sonra, 5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bu işlem iptal edildi. Mezarı Moskova'da bulunmaktadır.

NAZIM HİKMET'İN ANNESİ VE BABASI KİM?

Babası, Matbuat Umum Müdürlüğü ve Hamburg Şehbenderliği yapmış olan Hikmet Bey, annesi Ayşe Celile Hanım'dır. Celile Hanım piyano çalan, resim yapan, Fransızca bilen bir kadındır. Celile Hanım dilci ve eğitimci de olan Hasan Enver Paşa'nın kızıdır. Hasan Enver Paşa Polonya'dan 1848 Ayaklanmaları sırasında Osmanlı İmparatorluğu'na göç eden ve Osmanlı vatandaşı olunca Mustafa Celalettin Paşa adını alan Konstantin Borzecki'nin (Lehçe: Konstanty Borzęcki, d. 1826 - ö. 1876) oğludur.

Mustafa Celaleddin Paşa Osmanlı Ordusu'nda subay olarak görev yapmış ve Türk tarihi üzerine önemli bir eser olan "Les Turcs anciens et modernes" (Eski ve Yeni Türkler) kitabını yazmıştır. Celile Hanım'ın annesi ise Alman kökenli Osmanlı generali Mehmet Ali Paşa'nın, yani Ludwig Karl Friedrich Detroit'in kızı olan Leyla Hanım'dır. Celile Hanım'ın kız kardeşi Münevver Hanım, şair Oktay Rifat'ın annesidir.

Nâzım Hikmet'e göre, babası Türk ve annesi ise Alman, Polonyalı, Gürcü, Çerkez ve Fransız kökenli idi.Babası Hikmet Bey, Çerkes Nâzım Paşa'nın oğludur. Annesi Ayşe Celile Hanım, 3/8 Çerkes, 2/8 Leh, 1/8 Sırp, 1/8 Alman, 1/8 Fransız (Huguenot) kökenliydi.

Babası Hikmet Bey Selanik'te Hariciye Nezareti'nde (Dışişleri Bakanlığı) çalışan bir memurdur. Diyarbakır, Halep, Konya ve Sivas valilikleri yapmış olan Nâzım Paşa'nın oğludur. Mevlevi tarikatından olan Nâzım Paşa aynı zamanda bir özgürlükçüdür. Kendisi Selanik'in son valisidir. Hikmet Bey henüz Nâzım'ın çocukluğunda memuriyetten ayrılır ve ailece Halep'e, Nâzım'ın dedesinin yanına giderler. Orada yeni bir iş ve hayat kurmaya çalışırlar. Başarısız olunca İstanbul'a gelirler. Hikmet Bey'in İstanbul'daki iş kurma denemeleri de iflasla neticelenir ve hiç hoşlanmadığı memuriyet hayatına geri döner. Fransızca bildiği için yeniden Hariciye'ye atanır.

NAZIM HİKMET'İN ŞİİR KİTAPLARI

Dağların Havası (Osmanlıca baskı, 1925)

835 Satır (1929)

Jokond ile Sİ-YA-U (1929)

Varan 3 (1930)

1 + 1 = 1 (1930)

Sesini Kaybeden Şehir (1931)

Benerci Kendini Niçin Öldürdü? (1932)

Gece Gelen Telgraf (1932)

Portreler (1935)

Taranta Babu'ya Mektuplar (1935)

Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı (1936)

Şeyh Bedreddin Destanına Zeyl (1936)

Kuvayi Milliye (1968)

Saat 21-22 Şiirleri (1965)

Dört Hapishaneden (1966)

Rubailer (1966)

Yatar Bursa Kalesinde (1929-1951)

Memleketimden İnsan Manzaraları (1966-1967)

Yeni Şiirler (1951-1959)

Son Şiirleri (1959-1963)

NAZIM HİKMET'İN BESTELENMİŞ ŞİİRLERİ

Bestelenmiş şiirleri

Ahmet Aslan, Geberiyorum

Ahmet Kaya, Aynı Daldaydık

Ahmet Kaya, Şeyh Bedrettin (Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı şiirinden uyarlama)

Büyük Ev Ablukada, Güneş Yerinde (Yaşamaya Dair şiirinden uyarlama)

Cem Karaca, Ceviz Ağacı

Cem Karaca, Çok Yorgunum (Mavi Liman şiirinden uyarlama)

Cem Karaca, Hasret (Davet şiirinden uyarlama)

Cem Karaca, Herkes Gibi

Cem Karaca, Hoşgeldin Kadınım (Hoş Geldin şiirinden uyarlama)

Cem Karaca, Kerem Gibi

Cem Karaca, Şeyh Bedrettin Destanı (Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı şiirinden uyarlama)

Edip Akbayram, Gidenlerin Türküsü

Edip Akbayram, Güzel Günler Göreceğiz (Nikbinlik şiirinden uyarlama)

Edip Akbayram, Korkuyorlar

Esin Afşar, Tahir ile Zühre Meselesi

Ezginin Günlüğü, Japon Balıkçısı

Ezginin Günlüğü, Seni Düşünmek Güzel Şey

Fikret Kızılok, Akın Var

Grup Baran, Güneşi İçenlerin Türküsü

Grup Baran, Salkım Söğüt

Grup Yorum, Ben Bir Asker Kaçağıyam

Grup Yorum, Bu Memleket Bizim

Grup Yorum, İnsanların İçindeyim

Grup Yorum, Veda

Hümeyra, Yaşamaya Dair

Hüsnü Arkan, Bor Oteli

İlhan İrem, Hoşgeldin Kadınım

İlkay Akkaya, Beyazıt Meydanı

Mesud Cemil, Kanatları Gümüş Yavru Bir Kuş[24]

Onur Akın, Sev Bakalım

Onur Akın, Seviyorum Seni

Ruhi Su, Kadınlarımız

Ruhi Su, Masalların Masalı

Ruhi Su, Onlar Ki

Selda Bağcan, Nice Nice Yıllara

Sümeyra Çakır, Hürriyet Kavgası

Taci Uslu, Piraye [not 1]

Yeni Türkü, Mapushane Kapısı

Yeni Türkü, Öldükten sonra

Yeni Türkü, Sen

Zülfü Livaneli, Bulut Mu Olsam

Zülfü Livaneli, Hoşçakal Kardeşim Deniz

Zülfü Livaneli, Karlı Kayın Ormanı

Zülfü Livaneli, Kız Çocuğu

Zülfü Livaneli, Memetçik Memet

Zülfü Livaneli, Saat Dört Yoksun

Zülfü Livaneli, Vapur