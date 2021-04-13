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NBA'de 76ers, milli basketbolcu Furkan'ın 20 sayısının yardımıyla Mavericks'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 113-95 kazandıkları Dallas Mavericks karşılaşmasında 20 sayı kaydetti.

NBA'de 76ers, milli basketbolcu Furkan'ın 20 sayısının yardımıyla Mavericks'i yendi
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NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren 76ers, Mavericks deplasmanından galip ayrıldı.

76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid, 36 sayı, 7 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Üst üste ikinci maçında 20 sayı atan Furkan Korkmaz ayrıca 2 ribaunt aldı ve 2 top çaldı.

Mavericks'te Luka Doncic 32 sayı, Dorian Finney-Smith 12 sayı, 11 ribauntla oynadı.

CURRY'DEN NUGGETS POTASINA 53 SAYI

Batı Konferansı'nda play-off potasına girmeye çalışan Golden State Warriors, konferans 4'üncüsü Denver Nuggets'ı 116-107 mağlup etti.

Ev sahibi Warriors'ı galibiyete, 53 sayı, 6 ribaunt üreten Stephen Curry taşıdı. Peş peşe 7. maçında 30 sayının üstüne çıkan Curry, bu sezon 3. defa 50 sayılık performans sergiledi.

Warriors formasıyla attığı toplam sayı 17 bin 818'e çıkan 33 yaşındaki basketbolcu, Wilt Chamberlain'e (17 bin 783) ait kulüp rekorunu kırdı.

Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Michael Porter 24 sayı, 9 ribauntla mücadele etti. Bitime 50 saniye kala sakatlanan Jamal Murray ise 17 sayı attı.

SONUÇLAR

New York Knicks-Los Angeles Lakers: 111-96

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 95-113

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 97-120

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 117-110

Utah Jazz-Washington Wizards: 121-125

Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 101-90

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 116-107

Phoenix Suns-Houston Rockets: 126-120

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