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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Lakers, ilk yarıda 87 sayı attığı Pelicans karşısında zorlanmadı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Lakers, ilk yarıda 87 sayı attığı Pelicans karşısında zorlanmadı

        NBA'de Los Angeles Lakers, ilk yarıda 87 sayı attığı New Orleans Pelicans karşısında zorlanmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:31 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:31
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        Lakers ilk yarıdan 87 attı, zorlanmadı
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 139-122 yendi.

        NBA'e 6 maçla devam edildi. İlk yarıda Pelicans potasına 87 sayı gönderen Lakers, salondan bu sezonun 28. galibiyetini alarak ayrıldı.

        Lakers'ta D'Angelo Russell 30 sayı, 5 asist, Austin Reaves 27 sayı, 4 asist, LeBron James 21 sayı, 14 asistle skora katkıda bulundu.

        Zion Williamson'ın 30 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle oynadığı Pelicans'ta, Brandon Ingram 22 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, CJ McCollum 19, Herbert Jones 13 sayıyla mücadele etti.

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 7 sayı, 7 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği Houston Rockets ise deplasmanda Toronto Raptors'a 107-104 mağlup oldu.

        Alınan sonuçlar şöyle:

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        Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 121-127

        Toronto Raptors-Houston Rockets: 107-104

        Boston Celtics-Washington Wizards: 133-129

        Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 120-84

        Sacramento Kings-Denver Nuggets: 135-106

        Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 139-122

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