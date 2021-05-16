Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolNBA
ABONE OL

NBA'de Lakers, play-off umudunu son maça taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, Indiana Pacers'ı 122-115 yenerek doğrudan play-off'a kalma şansını sürdürdü

NBA'de Lakers, play-off umudunu son maça taşıdı
AA

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 7. sırasındaki Lakers, yıldızları LeBron James ve Anthony Davis'in sakatlıktan döndüğü maçta Pacers'ı 7 sayı farkla mağlup etti.

Davis 28 sayı, 5 asist ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, James ise 24 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla sezonun 41. galibiyetinde pay sahibi oldu.

Caris LeVert'ün 28 sayı, 12 asist ve JaKarr Sampson'ın 20 sayı, 3 ribauntluk performansları Pacers'ın yenilgisini önleyemedi.

Lakers'ın play-off'a direkt gidebilmesi için yarın New Orleans Pelicans'ı yenmesi, Portland Trail Blazers'ın da Denver Nuggets'a kaybetmesi gerekecek. Aksi durumda son şampiyon Lakers, 18-21 Mayıs'taki play-in turnuvasına katılacak.

SUNS, LİDERLİK UMUDUNU KAYBETMEDİ

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Phoenix Suns, San Antonio Spurs'ü 140-103 mağlup ederek bu sezonki 50. galibiyetine ulaştı.

Yedi oyuncunun çift hanelere çıktığı Suns'ta Devin Booker 27 sayı, 4 asist, Mikal Bridges ise 18 sayı, 4 ribauntla oynadı.

Play-in turnuvasında boy gösterecek olan Spurs'te Keldon Johnson ve Gorgui Dieng 18'er sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Suns, bu akşam tekrar karşılaşacağı Spurs'ü yener, Utah Jazz da Sacramento Kings'e mağlup olursa, Batı Konferansı'nı lider bitirecek.

NBA'de normal sezon, TSİ bu akşam ve yarın sabaha karşı oynanacak maçlarla tamamlanacak.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 105-91

New York Knicks-Charlotte Hornets: 118-109

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 115-122

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 108-124

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 103-140

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 122-108

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat'e imza attı
BASKETBOLÖmer Faruk Yurtseven, Heat'e imza attı
TOFAŞ: 90 - Beşiktaş Icrypex: 92 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLBeşiktaş Icrypex 1-0 öne geçti
NBA'de Bucks, Antetokounmpo'nun 40 sayısıyla kazandı
BASKETBOLAntetokounmpo'dan 40 sayı
Fenerbahçe Beko: 103 - Darüşşafaka Tekfen: 91 MAÇ SONUCU
BASKETBOLFenerbahçe Beko uzatmada kazandı
Pınar Karşıyaka: 82 - Türk Telekom: 79 MAÇ SONUCU
BASKETBOLKarşıyaka seride öne geçti
NBA'de Hawks 4, Knicks ise 8 yıl sonra play-off'a yükselmeyi garantiledi
BASKETBOLNew York Knicks 8 yıl sonra play-off'ta
Alperen Şengün, NBA draftına katılacağını açıkladı
BASKETBOLAlperen Şengün, NBA draftına katılacak
NBA'de Celtics'i yenen Heat, play-off biletini kaptı
BASKETBOLHeat play-off biletini kaptı
Son dakika haberi | Potada şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo
BASKETBOLPotada şampiyon Fenerbahçe
Ali Koç: "Namağlup şampiyon olduğumuz için daha da fazla mutluyuz"
BASKETBOLKoç'tan namağlup şampiyonluk vurgusu!