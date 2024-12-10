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        NBA'den Avrupa'ya lig planı!

        Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Ulusal Basketbol Birliğinin (NBA) Avrupa'da lig kurmayı düşündüğünü ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:50 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:50
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        NBA'den Avrupa'ya lig planı!
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        Çevrimiçi basın toplantısında uluslararası medya mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtlayan FIBA Genel Sekreteri Zagklis, NBA tarafından net bir ilginin olduğunu aktardı.

        Basketbolun büyümesini istediklerini belirten Zagklis, "NBA'deki meslektaşlarımın da dile getirdiği gibi, ortada NBA tarafından net bir ilgi var ve FIBA ile devam eden görüşmeler yapılıyor. Elbette THY Avrupa Ligi'ni (EuroLeague) işleten şirket olan ECA ile de devam eden görüşmelerimiz var ve olmaya devam edecek. Bizim için önemli olan FIBA'nın çok tutarlı bir yaklaşım sergilemesidir. Bu yalnızca basketbol kurallarına ve takvime ilişkin bir mesele değil, milli takımlara ve ulusal liglere saygı gösterilmesi gerektiğiyle ilgili bir konu." diye konuştu.

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        "NBA Avrupa dememeyi tercih ederim." diyen Zagklis, "Çünkü NBA Avrupa zaten mevcut bir şey. NBA'in Avrupa'daki varlığı, dostluk maçları, sezon öncesi maçlar veya sezon içi maçlar gibi bir dizi faaliyetle kendini gösteriyor. Bu, radarımızda olan bir konu. Herkesi bir araya getirmeye çalıştık ama bu mümkün olmadı. Bu nedenle bizim işimiz NBA'deki ortaklarımızla ciddi görüşmeler yapmaya devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.

        2028 LOS ANGELES OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA TAKVİM SIKINTISI

        Andreas Zagklis, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın farklı bir takvimde başlayacak olmasının sorun oluşturmaması için çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Bu durumu 3 yıl önce NBA ile birlikte tespit ettiklerini vurgulayan Zagklis, "Hem ev sahibi ülke hem de Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile gündeme taşıdık. Elemelerin tarihlerini değiştirme şansımız yok çünkü oyuncuların müsait olamamaları nedeniyle daha erken tarihlerde oynayamıyoruz. Daha geç oynanması ise olimpiyatlara çok yakın olur. Mayıs ayında Avrupa liglerini ve diğer ligleri bilgilendirerek takvimlerini ayarlamaları gerektiğini ileteceğiz. NBA takviminde büyük bir değişiklik beklemiyorum ama bir veya iki gün gibi küçük düzenlemelerle ortak bir çözüm bulabiliriz. Bu süreçte en önemli önceliğimiz oyuncuların refahı ve takımların yeterli hazırlık süresine sahip olması." değerlendirmesinde bulundu.

        Zagklis, oyuncuların NBA’e geçişinde, kulüplerin daha yüksek tazminat alabilmesi için sistemin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

        2029 EUROBASKET EV SAHİPLİĞİNE YÖNELİK PLANLAR

        Andreas Zagklis, 2029 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) ev sahipliğiyle ilgili olarak ise dört farklı grubun, dört farklı ev sahibi ülke tarafından organize edilmesi fikrini desteklediğini aktardı.

        Ev sahipliği için ilgi gösteren ülkelere teşekkür eden Zagklis, "Pandemi sonrası dönemde büyük etkinliklerin yeniden hız kazanması ve EuroBasket'in cazibesinin hala güçlü olması çok önemli. Aynı şekilde, Kadınlar EuroBasket'e de ilginin devam ettiğini hatırlatmak isterim. Dört farklı grubun dört farklı ev sahibi ülke tarafından organize edilmesi fikrini destekliyorum. Bu, sporu Avrupa genelinde yaymamıza olanak tanıyor. Giderek daha fazla federasyon büyük çaplı etkinliklere ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaşıyor. Hükümetler de EuroBasket'in faydalarını gördükçe bu tür organizasyonlara destek veriyor. 2029 EuroBasket ev sahipliği kararı için 2025 yılının sonbaharından itibaren bir süreç başlayacak. Aday ülkeler arasında hem geleneksel basketbol güçleri hem de bu tür etkinliklere daha az ev sahipliği yapmış ülkeler bulunuyor. Karar, FIBA Yönetim Kurulu tarafından alınacak ve belirli kriterlere göre değerlendirilecek." diyerek sözlerini tamamladı.

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