NBA, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!

NBA, FIBA ile birlikte Avrupa'da yeni bir lig kurmak istiyor.

FENERBAHÇE DE VAR

İspanyol basınından Relevo'da yer alan habere göre, NBA'in, yeni turnuvayla ilgili Avrupa'dan 3 takımı düşündüğü ve bu takımlardan birinin de Fenerbahçe Beko olduğu öne sürüldü.

3 TAKIMA TEKLİF

NBA yönetiminin Avrupa'dan düşündüğü diğer takımların ise Panathinaikos ve Real Madrid olduğu ve söz konusu 3 ekibe teklif götürüldüğü ifade edildi.