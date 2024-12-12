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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı! - Basketbol Haberleri

        NBA, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!

        Avrupa'da FIBA ortaklığıyla yeni bir lig kurmak isteyen NBA'nin Panathinaikos, Real Madrid ve Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 22:14 Güncelleme: 12.12.2024 - 22:14
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        NBA, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!
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        NBA, FIBA ile birlikte Avrupa'da yeni bir lig kurmak istiyor.

        FENERBAHÇE DE VAR

        İspanyol basınından Relevo'da yer alan habere göre, NBA'in, yeni turnuvayla ilgili Avrupa'dan 3 takımı düşündüğü ve bu takımlardan birinin de Fenerbahçe Beko olduğu öne sürüldü.

        3 TAKIMA TEKLİF

        NBA yönetiminin Avrupa'dan düşündüğü diğer takımların ise Panathinaikos ve Real Madrid olduğu ve söz konusu 3 ekibe teklif götürüldüğü ifade edildi.

        NBA'nin bu takımlar arasından Panathinaikos ile temasta olduğu ve Real Madrid ile Fenerbahçe'den gelecek yanıtı beklediği aktarıldı.

        İspanyol basınındaki habere göre, NBA, Avrupa'daki düşündüğü bu yeni turnuvayı 2026-2027 sezonundan itibaren hayata geçirmeyi planlıyor.

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