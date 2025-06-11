Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor NBA final serisi: Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Haberleri

        NBA final serisi: Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        NBA'de final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan ikinci karşılaşmada Oklahoma City Thunder, sahasında Indiana Pacers'ı 123-107 yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Bu kapsamda basketbolseverler üçüncü maçın tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        NBA final serisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan ikinci maçta Oklahoma City Thunder, kendi sahasında Indiana Pacers'ı 123-107 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Bu gelişmenin ardından basketbol tutkunları üçüncü karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...

        2

        NBA FİNAL SERİSİ ÜÇÜNCÜ MAÇI NE ZAMAN?

        Oklahoma- İndiana üçüncü final mücadelesi 12 Haziran Perşembe TSİ 03.30'da oynanacak.

        3

        NBA FİNALİ HANGİ KANALDA?

        Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak zorlu final karşılaşması S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.

        4

        İNDİANA- OKLAHOMA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

        Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport, S Sport Plus ve EXXEN kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://ssport.tv/

        https://www.ssportplus.com/

        https://www.exxen.com/

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Milli Takım'dan tatsız prova!
        Milli Takım'dan tatsız prova!
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?