NBA final serisi: Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA'de final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan ikinci karşılaşmada Oklahoma City Thunder, sahasında Indiana Pacers'ı 123-107 yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Bu kapsamda basketbolseverler üçüncü maçın tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA final serisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan ikinci maçta Oklahoma City Thunder, kendi sahasında Indiana Pacers'ı 123-107 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Bu gelişmenin ardından basketbol tutkunları üçüncü karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...
NBA FİNAL SERİSİ ÜÇÜNCÜ MAÇI NE ZAMAN?
Oklahoma- İndiana üçüncü final mücadelesi 12 Haziran Perşembe TSİ 03.30'da oynanacak.
NBA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak zorlu final karşılaşması S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.