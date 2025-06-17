NBA final serisinde 6. randevu! Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA'de final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. NBA finalinde Oklahoma City Thunder, evinde Indiana Pacers'ı 120-109 yenerek seride 3-2'ye öne geçti. Bu kapsamda basketbolseverler altıncı maçın tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA final serisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan beşinci maçta Oklahoma City Thunder evinde Indıana Pacers'ı 120-109 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi. Bu gelişmenin ardından basketbol tutkunları altıncı karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...
NBA FİNAL SERİSİ 6. MAÇI NE ZAMAN?
Indıana- Oklahoma altıncı final mücadelesi 20 Haziran Cuma TSİ 03.30'da oynanacak.
INDIANA- OKLAHOMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak kritik mücadele S Sport ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.