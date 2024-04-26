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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA play-off'larında Nuggets, Lakers'ı yenerek seriyi 3-0 yaptı - Basketbol Haberleri

        NBA play-off'larında Nuggets, Lakers'ı yenerek seriyi 3-0 yaptı

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı 112-105 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 10:36 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:36
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        Nuggets, Lakers'ı yenerek seriyi 3-0 yaptı!
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        NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı ikinci basamakta tamamlayan Nuggets, play-in oynayarak 7. sırayı alan Lakers'a karşı çıktığı serinin üçüncü maçını da kazanarak yarı final için büyük avantaj elde etti.

        Nuggets'ta Aaron Gordon 29 sayı, 15 ribaunt, Nikola Jokic 24 sayı, 15 ribaunt, 9 asist, Jamal Murray 22 sayı, 9 asist, Michael Porter 20 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

        Lakers'ta Anthony Davis 33 sayı, 15 ribaunt, LeBron James 26 sayı, 9 asist, Austin Reaves 22 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

        Nuggets, pazar gecesi oynanacak serinin dördüncü maçını da kazanması halinde adını konferans yarı finaline yazdıracak.

        SIXERS, SERİYİ 2-1 YAPTI

        Philadelphia 76ers, sahasında New York Knicks'i 125-114 yenerek seriyi 2-1 yaptı.

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        Sixers'ta Joel Embiid 50 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle takımını sırtlarken, Tyrese Maxey 25 sayı, 7 asist, Kelly Oubre 15 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı.

        Knicks'te Jalen Brunson 39 sayı, 13 asist, Jost Hart 20 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, OG Anunoby 17 sayı, 4 ribauntla salondan ayrıldı.

        MAGIC, DURUMU 2-1'E GETİRDİ

        Orlando Magic, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 121-83 mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi.

        Magic'te Pablo Banchero 31 sayı, 14 ribaunt, Jalen Suggs 24 sayı, 4 ribaunt, Franz Wagner 16 sayı, 8 asistlik performans sergiledi.

        Cavaliers'ta ise Jarrett Allen 15 sayı, 8 ribaunt, Caris LeVert 15 sayı, 3 asist, Donovan Mitchell 13 sayı, 7 asistle oynadı. ​​​​​​​

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