Hayali gerçek oldu

Onun hayali ne yürümek ne de konuşmak. Onun tek bir hayali vardı sadece sinemaya gitmek. 23 yaşındaki Alperen Arslan, doğuştan serebral palsi hastası. Hastalığı nedeniyle vücudunda ağır düzeyde hareket kaybı bulunan Alperen, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde fizik tedavi görüyor.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Alperen'in tedavi gördüğü Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrenci ve hastaların bazı hayallerini gerçekleştirmek üzere bir çalışma gerçekleştirdi.

Tekerlekli sandalyeye bağlı olarak hayatına devam eden Alperen'in yürümek ve koşmaktan önce en büyük hayalinin sinemaya gitmek olduğunu öğrenen kurum yetkilileri, bu hayali gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Yeşil Sinemaları'nın desteğiyle 23 yaşındaki Alperen Arslan sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı. Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Gündoğdu ve kurum personelleriyle birlikte film izleyen Alperen, en büyük hayalinin gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadı.

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Gündoğdu, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi olarak öğrencilerin en büyük hayallerini öğrenmek için bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Alperen'de en büyük hayalinin sinemaya gitmek olduğunu söyledi. Bu, onun için büyük bir hayaldi. Bu hayalini gerçekleştirmek için Alperen'i sinemaya getirdik. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.