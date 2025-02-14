Uykudan uyanıp güne güzel bir başlangıç yapmak için kişisel bakımımıza özen gösterir ve güzel görünmek isteriz. Bazen her şeyi yapsak da nefesimizin kötü kokmasına engel olamayız. İşte bu durum kötü bir haber olabilir.

KÖTÜ BİR AĞIZ KOKUSUNUN NEDENİ NEDİR?

Ağız kokusu diş sağlığı alışkanlıklarından kaynaklanabilir ve diğer sağlık sorunlarına da işaret edebilir. Ağız kokusu, yediğiniz yiyecek türlerine ve diğer sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıklarına göre daha da kötüleştirilebilir.

Günlük olarak dişlerin fırçalanması, diş ipi ve gargara kullanılması ağız bakımı açısından son derece önemlidir. Fırçalanmayan, diş ipi ve gargara kullanılmayan dişlerde gıda parçacıkları ağızda kalabilir. Dişlerin arasında kalan yemek artıkları, diş etlerinin çevresinde ve dilde bakteri üremesine neden olur ve bu durumda nefesin kötü kokmasına yol açar. Antibakteriyel ağız gargaraları kokuyu azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca takma dişler de kokuya neden olan bakteri ve yiyecek parçacıklarının uygun şekilde temizlenmemesi durumunda kötü kokuya neden olabilir.

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AĞIZ KOKUSUNA SEBEP OLABİLECEK DİĞER NEDENLER

- Ağıziçi mantar enfeksiyonları

- Diş çürükleri (oyuklar)

- Sinüzit

- Bademcik iltihabı

- Mide ve bağırsak sistemleri hastalıkları

- Uzun süreli açlık

- Alkol kullanımı

- Sigara ve tütün ürünleri

- Ağız kuruluğu

- Diyabet

- Böbrek rahatsızlıkları

- Burun ve burun eti rahatsızlıkları

KÖTÜ NEFES KOKUSU HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR?

Ağız kokusu bir hastalık olmamakla beraber birçok hastalığın belirtisidir. Fizyolojik olarak yediğiniz yemeğe göre oluşabilen ağız kokuları normal olarak kabul edilir. Bir de patolojik durumlardan meydana gelen ağız kokuları bulunmaktadır. Bunlar;

- Diş çürükleri

- Sinüzit

- Faranjit

- Geniz eti gibi boğaz hastalıkları

- Reflü ve mide rahatsızlıkları gibi sindirim sistemi hastalıkları

- Şeker hastalığı

- Karaciğer yetmezliği