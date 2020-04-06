ne zaman emekli olurum

Ülkemizde emekli olma yaşı için bir hayli katı kurallar mevcuttur. İnsanlar uzun süreler çalışarak emekli olma ve rahat bir emeklilik hayatı geçirme hayali kurar. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte ne zaman emekli olunabileceği konusunda internetten bilgi temin edebilir duruma gelmiş bulunmaktayız. E-devlet ne zaman emekli olabilirim , sorusuna sizin için yanıt vermektedir. Ayrıca e-devlet kanalı ile bilgi alabileceğiniz gibi, 4/C sigortalıları ne zaman emekli olabileceklerini internetten şifresiz bir şekilde öğrenebilme hakkına sahiptir.

Emeklilik hesaplaması ile alakalı aşağıdaki detayları sizinle paylaşabiliriz:

E-devlet ne zaman emekli olabilirim SGK ile emeklilik yaşınızı hesaplamanız mümkündür.

ile emeklilik yaşınızı hesaplamanız mümkündür. Açılan sayfaya cinsiyetinizi ve doğum tarihinizi yazın.

4C’ye ait olan hizmetlerinizin giriş - çıkış tarihlerini sisteme girin.

İşten ayrılıp yeniden girdiyseniz, “Ekle” butonuna tıklayarak detayları eklemeniz şarttır.

4/A ve 4/B hizmetiniz var ise, bu hizmetlerin de giriş çıkış tarihini de sisteme eklemelisiniz.

Aynı tarihe denk gelen hizmetlerinizin olması durumunda, çakışan sürelerden bir tanesi sistem tarafından dikkate alınacaktır.

18 yaş altı hizmetleriniz var ise, Kaza-i Rüşt kararı ve / veya 18 yaş öncesi yaş tahsisi geçerlilik durumu dikkate alınır.

Belge kesinlikle resmiyet arz etmez.

E-devlet ne zaman emekli olabilirim Bağkur konusunda da TC Kimlik Numaranız ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapıp, Bağ-kur kurumunu seçerek bilgi alabilirsiniz.