Nec Nijmegen - Jong AZ sahaya çıkıyor

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Nec Nijmegen, 04 Kasım 2018 Pazar günü Jong AZ takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Nec Nijmegen 18 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Jong AZ 9 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Nec Nijmegen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Jong AZ, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 510 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nec Nijmegen kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 4.00, Jong AZ sahadan galip ayrılırsa 4.20 oranını elde edecekler. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Nec Nijmegen son hafta oynanan Dordrecht maçında 3-3 berabere kaldı.

Jong AZ, De Graafschap karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Nec Nijmegen, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 13 gol yedi.

Jong AZ ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jong AZ, 6 gol atarken 9 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ