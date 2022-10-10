Necati Erkmen: 1 puan mutlu etti

Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Necati Erkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk beraberliklerini aldıklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta kazanmıştık. Trabzonspor gibi değerli bir rakipten berabere kalıp 1 puan almak mutlu etti." dedi.

Trabzonspor karşısında öne geçecek pozisyon da bulduklarını ifade eder Erkmen, şunları söyledi:

"65. dakikada yakaladığımız pozisyonda biraz dikkatli olsak farklı konuma maçı getirebilirdik. Rakibimiz de pozisyonlar buldu. Oyuncularımız, 1. dakikadan son dakikaya kadar konsantrasyonu asla düşürmediler. Çok iyi mücadele ettik. Hedeflerimizden biri olan 1 puanı aldık. Bu puan ileride bizi farklı yere getirebilir. Oyuncu kardeşlerimize vermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ederim."