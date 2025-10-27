Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Necip Uysal ikinci kez baba oluyor: Ailemiz büyüyor - Magazin haberleri

        Necip Uysal ikinci kez baba oluyor: Ailemiz büyüyor

        Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal ile eşi Nur Uysal, ikinci bebeklerini beklediklerini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 22:42 Güncelleme: 27.10.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci kez baba oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş’ın futbolcusu Necip Uysal, sosyal medya hesabından hayranlarını sevindiren müjdeli bir haber paylaştı.

        21 Mayıs 2021’de Nur Uysal ile evlenen ve 2023 yılında kızları Duru’yu kucaklarına alan çift, ikinci kez anne ve baba olacaklarını duyurdu.

        Necip Uysal, mutlu haberi eşi Nur Uysal’ın belirginleşen karnıyla çekilmiş, mavi temalı bir pasta eşliğinde verdikleri pozla paylaştı.

        REKLAM

        Ünlü futbolcu paylaşımına, "Ailemiz büyüyor" notunu ekledi. Uysal’ın bu gönderisi kısa sürede takım arkadaşları ve takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #necip uysal
        #Nur Uysal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?