Necla Güngör Kıragası: Biz zoru seviyoruz

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı yarın Sivas'ta oynayacağı Slovenya maçı öncesi son hazırlaklarını Sivas 4 Eylül Stadı'nda yaptığı çalışma ile tamamladı.

A Milli Kadın futbol takımının son çalışmasını Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da ziyaret ederek başarı diledi.

Çalışma öncesinde Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası ile futbolcular Ece Türkoğlu ve Ebru Topçu maçın oynayacağı 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

"YARINKİ MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Kadın A Millî Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Cumhuriyet şehri Sivas'ta bulundukları için çok mutlu ve çok gururlu olduğunu belirterek, "Hem Sivas ülkemiz adına çok önemli bir şehir. Aynı zamanda milli takımı bu kadar güzel kucakladıkları için de tüm halka, tüm yerel yönetime, herkese çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. B Ligi'nde, Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası'nın sıralaması için aslında çok önemli olan bir turnuva oynuyoruz. Bu turnuvada da yarın dördüncü maçımıza çıkacağız. Turnuva beklentilerimizin yüksek olduğu ve bizden de beklentilerin aslında yükseldiği bir seviyede başladı. Slovenya'da çok talihsiz bir şekilde yenildik. Maçı değerlendirmek gerekirse, iki tane yarı olarak değerlendirmek lazım. Birinci yarıda Slovenya'nın hareketli oyununa veremediğimiz tepki ve sonrasında gelen goller, ikinci yarıyı ise tam Türk Milli takımına yakışan şekilde bir mücadele ve o hareketliliğe o reaksiyonu verebildiğimiz bir maç oldu. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim ki her zaman söylüyorum ve her zaman söylemeye devam edeceğim. Bu takım bu oyuncularla beraber C Ligi'nden B Ligi'ne yükseldi. Tarihinde ilk defa play-off oynadı. Şimdi yarın da en güzel kırılma anımızı yaşayacağımız grupta lider olan Slovenya'ya karşı en iyi mücadelelerini vereceklerinden de son derece eminim. Buradan Sivas halkına da hemen mesajımızı da iletelim. Yarınki maç bizim için çok kıymetli. Sizlerin varlığı, sizlerin desteği benim oyuncularım için, benim için, Türk Milli Takımı için çok önemli. Her zaman söylendiği gibi Cumhuriyetin şehri Sivas'ta, Sivas'ın seyircilerinin karşısında iyi bir mücadele edip hepinizi sevindirmek istiyoruz. O yüzden bizi yarın yalnız bırakmayın" dedi.