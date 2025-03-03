Nefes borusu yüzde 95 kapandı, 10 saatlik ameliyatla hayata döndü

İstanbul'da yaşayan tıp fakültesi birinci sınıf öğrencisi Ahmet Yasin Sarıçiçek (21) doğum günü kutladıkları akşam yüksek ateş ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Soğuk algınlığı teşhisi konulan Yasin, antibiyotik tedavisi verilerek taburcu edildi. Durumu hızla kötüleşen ve tekrar doktora giden Sarıçiçek’e, yapılan testler sonucunda herpes virüsüne bağlı ensefalit (beyin iltihabı) teşhisi konuldu ve entübe edilerek yoğun bakıma alındı. 52 günlük yoğun bakım sürecinin ardından solunum yolunda gelişen darlık nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Ahmet Yasin, Prof. Dr. Sina Ercan ve ekibinin gerçekleştirdiği zorlu bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

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"NEFES BORUSUNDA DİKİŞLERİ TUTACAK SAĞLAM DOKU YOKTU"

Ahmet Yasin Sarıçiçek’in durumunu değerlendiren Prof. Dr. Ercan, ameliyatın ne kadar karmaşık olduğunu şu sözlerle anlattı: “Hastamı ilk gördüğümüzde, entübasyona bağlı gelişen bu darlığın oldukça hassas bir noktada olduğunu fark ettik. Ses tellerine çok yakın bir bölgede olduğu için ameliyat oldukça zorlu olacaktı. İlk yapılan tomografilerde durumu inceledik ancak ameliyat sırasında karşılaştığımız tablo çok daha ağırdı. Gırtlak bölgesindeki kıkırdak yapılar ciddi şekilde hasar görmüştü ve onarımı için sağlam bir doku bulmak neredeyse imkansızdı. Bu nedenle ameliyat sırasında dokular ek yapılan dikişleri tutmadığı için ekleme işlemine ikinci kez baştan başlamak zorunda kaldık. Çünkü attığımız dikişleri tutabilecek sağlıklı bir doku mevcut değildi. Üstelik hastanın ikinci bir ameliyat şansı da yoktu.”

"AMELİYAT SONRASI DARLIĞIN TEKRARLAMAMASI ÇOK KRİTİK"

Ameliyat sonrası sürecin en kritik aşamalarından birinin darlığın tekrar oluşmasını engellemek olduğunu belirten Prof. Dr. Ercan, “Bu tür ameliyatlarda en büyük risk, yapılan işlemin sağlıklı bir şekilde iyileşmemesi ve darlığın tekrar oluşmasıdır. Eğer eklediğimiz bölgede tekrar bir darlık gelişseydi, bir daha cerrahi müdahale şansımız olmayabilirdi. Bu yüzden kritik bir karar alarak, hastanın hassas ve nispeten zayıf dokularda yapılan ek bölgesinin zorlanmadan iyileşebilmesi için koruyucu bir trakeostomi açtık. Trakeostomiyi, ameliyat bölgesini etkilemeyecek şekilde planladık. Bu kararın ne kadar doğru olduğunu daha sonraki süreç içerisinde gördük. Yaklaşık üç hafta sonra trakeostomiyi kapatma şansımız oldu ve ameliyat bölgesi sorunsuz bir şekilde iyileşti” diye konuştu.

REKLAM "YANLIŞ MÜDAHALELER SORUNU BÜYÜTEBİLİR" Sarıçiçek’in ameliyatının titizlikle planlanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ercan, yanlış yapılan cerrahi müdahalelerin sorunu daha da büyütebileceğini belirterek, “Hastamızın nefes borusundaki daralan bölge çok uzun olmasa da son derece kritik bir konumdaydı. Kıkırdak yapıları tamamen tahrip olmuştu. Bu aşamada doğru tedavi yöntemini belirlemek büyük önem taşıyordu. Endoskopik lazer, stent gibi yöntemler bazen yanlış kullanıldığında, sorun daha da büyüyebiliyor. Özellikle ses tellerine yakın bölgelerde yapılan hatalı müdahaleler, problemin içinden çıkılmaz hale gelmesine neden olabiliyor. Bizim temel hedefimiz, hastanın nefes alma, konuşma ve ses fonksiyonlarını koruyarak sağlıklı bir iyileşme sağlamaktı. Çok şükür, bu süreci başarıyla tamamladık” ifadelerini kullandı. "NEFES ALMAKTA ZORLANDIM, HAYAT KALİTEM DÜŞTÜ" Yaşadığı süreci anlatan Ahmet Yasin Sarıçiçek, “Çeşitli tedaviler denendi, iki defa balon dilatasyon ameliyatı geçirdim ama maalesef yeterli olmadı. Nefes alma sorunum artarak devam ediyordu ve bu durum hayat kalitemi ciddi şekilde etkiliyordu. Normal bir şekilde yürümek, derslerime odaklanmak hatta günlük basit aktiviteleri yapmak bile zorlaşmıştı. Sonunda, çok şükür Sina Hocam’a ulaştım” dedi. "ACABA TEKRAR NEFES ALABİLECEK MİYİM DİYORDUM" Ameliyat sürecine nasıl karar verdiğini anlatan Sarıçiçek, “Sina Hocam beni ilk gördüğünde, ‘Ben halledeceğim’ dedi. O an gerçekten emin ellerde olduğumu hissettim. Acil olarak ameliyata alındım ve operasyon sonrası sağlığıma kavuştum. Artık rahatlıkla nefes alabiliyorum, hayatıma geri döndüm, eğitimime devam ediyorum, okuluma gidip gelebiliyorum. En önemlisi, sağlıklı bir şekilde nefes alıp verebiliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Bunu tamamen Sina Hocam’a borçluyum.” REKLAM Ameliyat öncesindeki endişelerini de paylaşan Sarıçiçek, “Ameliyat öncesinde büyük kaygılarım vardı. ‘Acaba tekrar nefes alabilecek miyim?’ Diye düşünüyordum, çünkü gerçekten çok zor bir durumdaydım. Ama kendimi güvenli ellerde hissediyordum. Ameliyattan sonra uyandığımda ise ilk fark ettiğim şey, tekrar nefes alabildiğimdi. O an tüm kaygılarım sona erdi ve gerçek hayatıma, asıl yaşamıma dönebildim.” ‘SİNA HOCAM BENİM İDOLÜM, GELECEKTE BEN DE İYİ BİR DOKTOR OLACAĞIM’ Tıp fakültesinde eğitimine devam eden Ahmet Yasin, yaşadığı bu sürecin kendisini daha da motive ettiğini söyledi. Sarıçiçek, “Ben okumayı, öğrenmeyi çok seviyorum. Eğitim hayatım benim için en değerli şeylerden biri. İnşallah gelecekte ben de bir doktor olacağım. Tıp okumayı gerçekten çok seviyorum ve başarılı bir doktor olmak için elimden geleni yapacağım. Sina Hocam bana büyük bir emek harcadı, onun sayesinde hayata yeniden adapte olabileceğime inandım. Ben de ileride onun gibi insanların hayatına dokunan bir doktor olmak istiyorum. O benim idolüm. Bana bu yolda büyük bir kapı açtı ve hayatımı geri verdi. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.