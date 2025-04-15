Nehir Erdoğan'dan 16 yıl sonra Mardin'de aynı kare Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, 2009 yılında çekim için gittiği Mardin'i 16 yıl sonra tekrar ziyaret etti. Aynı mekânlarda yeniden poz veren oyuncu, geçmiş ve bugünü yan yana getirerek nostaljik bir paylaşım yaptı

Habertürk Giriş: 15.04.2025 - 00:01 Güncelleme: 15.04.2025 - 00:01 facebook

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