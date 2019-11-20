Nejat İşler'den yeni film: Ya istiklal ya ölüm

Sugarworkz ve TAFF Pictures ortak yapımı ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’, Türk sinema tarihinin en büyük Kuva-yı Milliye filmi olarak tasarlanıyor!



Murat Şeker, İstanbul’un işgal yıllarına Kuva-yı Milliyecilerin ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün penceresinden bakacak.

İÇİNDEN FUTBOL GEÇEN KAHRAMANLIK DESTANINDA BAŞROL NEJAT İŞLER’İN



İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun konu alınacağı filmde ünlü oyuncu Nejat İşler, Şehit Mehmed karakterine hayat verecek. İşler, filmde Kuva-yı Milliye’ye bağlı Kadıköy grubunun liderini canlandıracak.

Kadrosu yıldızlar topluluğu hüviyetinde olacak film, aynı zamanda Kuva-yi Milliye üyesi olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurucu kadrosunun kurtuluş mücadelesine verdiği eşsiz desteğe odaklanacak.



Dönemin futbol tarihine de ayna tutacak ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’, işgal yılları İstanbul’unu dev bir podüksiyonla perdeye taşıyacak.