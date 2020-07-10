Neowise, yani Güneş sistemimizin en uzak bölgelerinden gelen bir kuyruklu yıldız, muhteşem bir gece görüntüsü sergiliyor. Kuyruklu Yıldız C / 2020 F3 NEOWISE olarak adlandırılan Neowise kuyruklu yıldızı, 3 Temmuz 2020'de Güneş'e yakın bir geçiş sergiledi. Neowise, Güneş sisteminin dış kısımlarına geri dönerken Dünya'nın yörüngesinin dışından geçecek. Peki, Neowise kuyruklu yıldızı nasıl görülür? İşte, Neowise kuyruklu yıldızı hakkında bilgiler...

NEOWİSE KUYRUKLU YILDIZI NASIL GÖRÜLÜR?

Neowise kuyruklu yıldızını görebilmek için ufuk çizgisinden gözlerin ayrılmaması gerekiyor. Daha net görmek için ise uzmanlar bir dürbün ile bakılmasının yeterli olacağını belirtiyor.

Dünyanın dört bir yanındaki gözlemciler, kuyruklu yıldızın derinliklere inmeden önce doğal havai fişek gösterisini görmek için harekete geçti.

Gözlemciler, karanlık gökyüzünde çıplak gözle kuyruklu yıldızın merkez çekirdeğini veya çekirdeğini görebilir; dürbün kullanmak, izleyicilere kuyruklu yıldıza ve uzun, çizgili kuyruğunun görülmesine olanak tanıyabilecek.

Neowise kuyruklu yıldızı Güneş'ten uzaklaşması nedeniyle 11 Temmuz gün batımından kısa bir süre sonra akşam gökyüzünde görünmeye başlayacak.

Dünya'yı potansiyel olarak etkileyebilecek asteroitler veya kuyruklu yıldızlar araştırmaları, ilkel güneş sistemi organlarının biliminin de yeni boyutlar kazanmasına imkan tanıyor. Bu durumda, NEOWISE Kuyruklu Yıldızı, gökbilimcilere bileşimi ve yapısı hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı verebilecek.

Neowise kuyruklu yıldızı Dünya'dan 64 milyon mil (103 milyon kilometre) gibi zararsız bir mesafede geçecek.