Nepal'de eski rapçi başbakan oldu

Nepal'de rapçilik kariyerinin ardından siyasete adım atan Balendra Şah, uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve ekonomik sorunlarla mücadele eden Himalaya ülkesi Nepal'de siyasi istikrarı yeniden sağlamak ve istihdam yaratmak hedefiyle başbakan olarak yemin etti.

Şah, 5 Mart'ta yapılan ve geçen yıl Eylül ayında 76 kişinin hayatını kaybettiği yolsuzluk karşıtı Gen Z protestolarının ardından gerçekleştirilen ilk seçimde, üç yıllık partisi Rastriya Swatantra'nın (RSP) 275 sandalyeli parlamentoda 182 koltuk kazanmasıyla başbakan oldu.

35 yaşındaki eski Katmandu Belediye Başkanı Şah, ülkenin en genç başbakanı olurken, aynı zamanda Hindistan sınırındaki güney ovalarında yaşayan Madhesi topluluğundan olup ülkeyi yöneten ilk isim oldu. Nepal, Asya'nın iki devi Hindistan ve Çin arasında konumlanıyor.

Dar kesim pantolonu kendine özgü siyah Nepali şapkası ve güneş gözlüğüyle dikkat çeken Şah, başkentteki Cumhurbaşkanlığı konutunda diplomatlar ve üst düzey yetkililerin katıldığı törenle yemin etti.

Gençlerin öncülük ettiği protestolar, 30 milyon nüfuslu ülkede işsizlik ve yaygın yolsuzluk nedeniyle patlak verdi.

Siyasi istikrarsızlık Nepal'in kronik sorunlarından biri olmaya devam ediyor; 1990'dan bu yana 32 hükümet kuruldu ve hiçbiri beş yıllık görev süresini tamamlayamadı.

Ülkenin en eski partisi olan Nepali Congress parlamentoda yalnızca 38 sandalye ile ikinci sırada yer alırken, Oli'nin partisi Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) 25 milletvekili kazandı.