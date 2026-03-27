        Haberler Dünya Nepal'de eski rapçi başbakan oldu | Dış Haberler

        Nepal'de eski rapçi başbakan oldu

        Nepal'de seçimleri kazanan eski rapçi Balendra Şah, ülkenin en genç başbakanlarından biri olarak yemin ederek göreve başladı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 27.03.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Eski rapçi başbakan oldu

        Nepal'de rapçilik kariyerinin ardından siyasete adım atan Balendra Şah, uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve ekonomik sorunlarla mücadele eden Himalaya ülkesi Nepal'de siyasi istikrarı yeniden sağlamak ve istihdam yaratmak hedefiyle başbakan olarak yemin etti.

        Şah, 5 Mart'ta yapılan ve geçen yıl Eylül ayında 76 kişinin hayatını kaybettiği yolsuzluk karşıtı Gen Z protestolarının ardından gerçekleştirilen ilk seçimde, üç yıllık partisi Rastriya Swatantra'nın (RSP) 275 sandalyeli parlamentoda 182 koltuk kazanmasıyla başbakan oldu.

        35 yaşındaki eski Katmandu Belediye Başkanı Şah, ülkenin en genç başbakanı olurken, aynı zamanda Hindistan sınırındaki güney ovalarında yaşayan Madhesi topluluğundan olup ülkeyi yöneten ilk isim oldu. Nepal, Asya'nın iki devi Hindistan ve Çin arasında konumlanıyor.

        Dar kesim pantolonu kendine özgü siyah Nepali şapkası ve güneş gözlüğüyle dikkat çeken Şah, başkentteki Cumhurbaşkanlığı konutunda diplomatlar ve üst düzey yetkililerin katıldığı törenle yemin etti.

        Gençlerin öncülük ettiği protestolar, 30 milyon nüfuslu ülkede işsizlik ve yaygın yolsuzluk nedeniyle patlak verdi.

        Siyasi istikrarsızlık Nepal'in kronik sorunlarından biri olmaya devam ediyor; 1990'dan bu yana 32 hükümet kuruldu ve hiçbiri beş yıllık görev süresini tamamlayamadı.

        Ülkenin en eski partisi olan Nepali Congress parlamentoda yalnızca 38 sandalye ile ikinci sırada yer alırken, Oli'nin partisi Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) 25 milletvekili kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tel Aviv'de patlama sesleri

        İran'dan yapılan misilleme nedeniyle Tel Aviv'de patlama sesleri duyuldu 

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Sevgilisini öldürmüştü! Simge'ye istenen ceza belli oldu!
        Sevgilisini öldürmüştü! Simge'ye istenen ceza belli oldu!
        Altın ve gümüşü gölgede bıraktı
        Altın ve gümüşü gölgede bıraktı
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Wikipedia'dan yapay zekâ yasağı
        Wikipedia'dan yapay zekâ yasağı
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        Aşıklar ortaya çıktı
        Aşıklar ortaya çıktı
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?