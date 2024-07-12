Nepal'de heyelan: İki otobüs nehre sürüklendi, çok sayıda kişi kayıp!
Nepal'de meydana gelen heyelanda nehre sürüklenen iki otobüste bulunan 65 kişi kayboldu.
Güney Asya ülkelerinden Nepal'de meydana gelen heyelanda nehre sürüklenen iki otobüste bulunan 65 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Başkent Katmandunun 85 kilometre batısındaki Chitwan bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle Trishuli Nehrine yuvarlanan yolcu otobüslerinden son anda atlamayı başaran 3 kişi kurtulurken 65 kişinin nehir sularına kapılarak kaybolduğu kaydedildi.
Katmandudan Gaura seyreden otobüste 41, Birgunjdan Katmanduya giden otobüste ise 24 yolcunun bulunduğu öğrenildi.