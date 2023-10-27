Haberler Sağlık Neredeyse su kadar nemlendirici! İşte demir, kalsiyum ve magnezyum deposu süper gıda

Neredeyse su kadar nemlendirici! İşte demir, kalsiyum ve magnezyum deposu süper gıda Suyu sıklıkla tüketiyorsunuz çünkü vücudunuzun olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için sıvı alımı şarttır. Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'na göre sıvılar vücut sıcaklığınızı düzenler, eklemleri yağlar, organların çalışmasını sağlar ve ruh halinizi ve uykunuzu iyileştirmeye yardımcı olur. Habertürk Giriş: 27.10.2023 - 00:21 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:21 facebook

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Günlük ne kadar su içmeniz gerektiği kiminle konuştuğunuza göre değişir, ancak Harvard cinsiyetinize bağlı olarak 11 ila 16 bardak arası su önermektedir. Ancak vücudunuzun çalışması için ihtiyaç duyduğunuz su sadece musluktan içtiğiniz sudan gelmez. Ayrıca yiyeceklerden de su alırsınız. RDN'den beslenme ve sağlıklı yaşam yazarı Malina Malkani, Everyday Health'e şunları söyledi: "Sıvı alımımızın yaklaşık yüzde 80'i sıvılardan gelirken, kabaca yüzde 20'si sulu meyve ve sebzeler gibi sulu gıdalarda bulunan sıvılardan geliyor."

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Bupa'ya göre pazarda bulduğunuz her meyve veya sebzenin suyu yüksek değil ancak ıspanağın yüzde 93'ü su içeriyor. Aynı zamanda bir süper besindir, yani vücudunuzu ve zihninizi dengede tutmanıza yardımcı olan vitamin ve minerallerle doludur. Bu su gıdasını beslenmenize nasıl ekleyeceğinizi ve ıspanağı her öğüne mükemmel bir katkı haline getiren diğer önemli besin değerlerini gösterelim.