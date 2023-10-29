Sadece bir miktar ekleyin: Usta köfteci sırrı açıkladı! İçi yumuşak ve iyi pişmiş lezzetli köftenin sırrı bu malzemede saklıymış

Sadece bir miktar ekleyin: Usta köfteci sırrı açıkladı! İçi yumuşak ve iyi pişmiş lezzetli köftenin sırrı bu malzemede saklıymış

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Köfte, elinizde bulunan yiyeceklere göre hazırlanabilen yiyeceklerden biridir, ancak her çeşit benzer bir içerik temeline sahiptir. Kıyma, otlar ve baharatlarla karıştırılır ve ardından ilave nem için bir sıvı eklenir. Bağlayıcı olarak yumurta kullanılır ve köftelere derinlik kazandırmak için bir tür ekmek kırıntısı veya kraker eklenir.

Köfte karışımlarına sıvı eklenmesi söz konusu olduğunda, çok yönlülüğü, lezzet derinliği ve zenginliği nedeniyle sıklıkla süt kullanılır. Süt kullanılmadığında bir tabak kuru köfteyle karşı karşıya kalabilirsiniz.