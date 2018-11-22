Nergis Kumbasar kimdir? sorusu Kumbasar'ın dün canlı yayında döktüğü gözyaşları ile gündeme geldi. Nergis Kumbasar, sunuculuğunu üstlendiği programda hastanede tedavi olan eski eşi Mehmet Ali Erbil için Ben çok umutluyum… Çocuklar da… Umut çok önemlidir. Çok güzel bir söz var; ‘çıkmadık candan ümit kesilmez…’ Çok güçlü bir insan, çok şeyler atlattı" diyerek gözyaşları döktü. İşte Nergis Kumbasar'ın hayatına dair detaylar...
NERGİS KUMBASAR KİMDİR?
Nergis Kumbasar 25 Mayıs 1963'te Ankara'da dünyaya geldi. 55 yaşındaki Nergis Kumbasar şu sıralar sunuculuğunu üstlendiği Nergis Zamanı programıyla izleyici karşısına çıkıyor.
Aslen Rizeli bir ailenin oğlu olan babası Abidin Kumbasar, profesör unvanlı bir iç hastalıkları ve kardiyoloji doktorudur. Kumbasar'ın Deniz adında kendisinden yaşça küçük bir erkek kardeşi vardır. Babasının spiker Canan Kumbasar ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Genco Güralp adında bir oğlu daha oldu.
Kumbasar, babasının çalışmaları nedeniyle anaokulunu Amerika Birleşik Devletleri'nde bitirdi. TED Ankara Koleji'ne devam ederken annesi tarafından mankenlik ve zarafet okuluna gönderildi. Daha sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ndeki iktisat öğrenimini yarıda bırakarak İstanbul'da mankenlik yapmaya başladı. Bu kararı için ileriki yıllarda "en büyük pişmanlığım" ifadesini kullanacaktı. O dönemde pek çok reklam filminde oynadı. 1985'te TRT'de ekrana gelen Dokuzuncu Hariciye Koğuşu dizisindeki Nüzhet rolüyle oyunculuğa adım attı. Ayrıca 1980'lerde sunuculuğa da başladı.
1989'da Türk oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil ile evlendi. 1995'te bu evliliğinden Yasmin adında bir kızı oldu. 1996'da ise eşinden boşandı. 2000'de Eyvah Kızım Büyüdü dizisindeki Berna rolüyle ekrana döndü. İleriki yıllarda çeşitli yapımlarda yer aldı. 2007'de Evimin Erkeği dizisiyle senaristliğe adım attı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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