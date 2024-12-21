Zelenskiy, Neriman Celal'i Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atadı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram hesabından gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Gün içinde hükümet olarak bazı önemli kararlar aldıklarını belirten Zelenskiy, "Bugün diplomatik ekibimizle birlikte yeni Ukrayna büyükelçilerinin listesini onayladık." dedi.

Zelenskiy, Ukraynalı diplomatların farklı ülkelere atanmasına ilişkin 30 kararı onayladığını ifade ederek, birkaç ay önce Rus esaretinden kurtulan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdiklerini bildirdi.

AA'nın haberine göre; kararlar kapsamında Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) ile NATO'daki temsilciliklerine atanacak yeni diplomatların isimlerini de paylaşan Zelenskiy, "Bu ve diğer kararnameler diplomatik prosedürlere göre kısa süre içerisinde yayınlanacak." diye konuştu.

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Zelenskiy, ayrıca Rus ordusunun bu sabah Kiev'e düzenlediği füze saldırısına da tepki göstererek, Rusya'ya karşı uluslararası baskının artması gerektiğini savundu.