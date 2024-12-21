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        Haberler Dünya Zelenskiy, Neriman Celal'i Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atadı | Dış Haberler

        Zelenskiy, Neriman Celal'i Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atadı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdiklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 07:44 Güncelleme: 21.12.2024 - 07:45
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        Neriman Celal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atandı
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        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram hesabından gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

        Gün içinde hükümet olarak bazı önemli kararlar aldıklarını belirten Zelenskiy, "Bugün diplomatik ekibimizle birlikte yeni Ukrayna büyükelçilerinin listesini onayladık." dedi.

        Zelenskiy, Ukraynalı diplomatların farklı ülkelere atanmasına ilişkin 30 kararı onayladığını ifade ederek, birkaç ay önce Rus esaretinden kurtulan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdiklerini bildirdi.

        AA'nın haberine göre; kararlar kapsamında Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) ile NATO'daki temsilciliklerine atanacak yeni diplomatların isimlerini de paylaşan Zelenskiy, "Bu ve diğer kararnameler diplomatik prosedürlere göre kısa süre içerisinde yayınlanacak." diye konuştu.

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        Zelenskiy, ayrıca Rus ordusunun bu sabah Kiev'e düzenlediği füze saldırısına da tepki göstererek, Rusya'ya karşı uluslararası baskının artması gerektiğini savundu.

        Bir kişinin ölmesi ve birkaç kişinin yaralanmasına neden olan saldırıda bir kilise ve Arnavutluk, Arjantin, Filistin, Kuzey Makedonya, Portekiz ile Karadağ'ın diplomatik misyonların yer aldığı alanın da hasar gördüğünü anlatan Zelenskiy, saldırıyı bir terör saldırısı olarak nitelendirdi.

        NERİMAN CELAL 28 HAZİRAN'DA SERBEST BIRAKILMIŞTI

        Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal, 2021'de Kırım'da Rus güvenlik güçlerince esir alınmıştı. Rus istihbaratı Akmescit yakınındaki Anğara köyünde 23 Ağustos 2021'de bir sabotaj eylemi düzenlendiğini iddia etmiş, eylemin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ile KTMM tarafından organize edildiğini ileri sürmüş ve bu kapsamda Celal tutuklanmıştı.

        Celal, Rusya ile Ukrayna arasında 28 Haziran 2024'te yapılan esir takası sonucu serbest bırakılmıştı.

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