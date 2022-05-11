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Haberler Gündem Güncel Nesin Vakfı'ndaki blokeye hukuki yorum
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Nesin Vakfı'nın hesaplarının bloke edilmesine hukuki yorum

Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin, önceki gün yaptığı açıklamada Nesin Vakfı'nın banka hesaplarının İstanbul Valiliği tarafından bloke edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada ise Vakfın izinsiz yardım toplama faaliyetinde bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan Ceza Hukuku Uzmanı Doç.Dr.Yılmaz Yazıcıoğlu ise, "Vakfa yapılan destekler bu kanun kapsamında değil. Yani valilikten izin alınmasına gerek yok" dedi.

Nesin Vakfı'ndaki blokeye hukuki yorum
Nesin Vakfı'ndaki blokeye hukuki yorum
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Matematikçi Ali Nesin, Vakfa ait Matematik Köyü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Valilik banka hesaplarımızı bloke etti. Bu vakıfta maaşlı çalışan var, okuyan, beslenen çocuk var demeden, acımasızca... Bir yere kaçtığımız, kaçacağımız da yok, devlet istediği zaman istediğini alır zaten. Banka hesaplarımızı bloke etmek en hafif deyimle ancak hoyratça bir tavır olabilir" ifadelerini kullandı.

2017 YILINA UZANIYOR

Açıklamasında, "Konuyu kısaca anlatayım. 2017’de sizlerin de katkısıyla komşu araziyi satın almış, böylece Nesin Vakfı'nı büyütmüştük. Babamın hayaliydi, gerçekleştirdik" ifadelerini kullanan Nesin, şunları kaydetti:

Ali Nesin
Ali Nesin

"Geçen yıl, İsmailağa cemaatinden olduğu anlaşılan Rabıta Vakfı yeni aldığımız bu arazinin hemen yanına yerleşti. Böylece onlarla komşu olduk. Eksantrik ve hatta sevimli bulduğum bu cemaatin yanı başımıza gelmesinden hiç rahatsız olmadım, hatta aksine, gülümsemeyle karşıladım. Türkiye farklı inançların, farklı görüşlerin, farklı yaşam tarzlarının bir arada barış içinde yaşayacakları bir ülke olmalı çünkü, aksi halde hiçbirimize huzur yok. 1995 Temmuz'unda ülkeye döndüğümde de bu düşüncedeydim, bugün de bu düşüncedeyim. Siyasi tavırlarımı biliyorsunuz… Ama olaylar hiç de umduğum gibi seyretmedi."

"ÖZEL HAYATIMIZI İHLAL ETTİLER"

"Yanı başımızda kalabalık ve yüksek sesli ayinler düzenlediler. Bakışlarından ve hareketlerinden rahatsız olmamızı istedikleri anlaşılıyordu. Fotoğraflarımızı çekip özel hayatımızı ihlal ettiler. Tehdit ettiler. Çatalca’da aleyhimize dedikodular çıkardılar. Hiç nedensiz düşmanca bir tavır içine girdiler. Kaçak bir cami (ya da mescit) inşaatına başladılar. İçlerinden biri bize fiziken saldırdı. Hiçbir zaman tahriklerine kapılmadık ama gerekeni yaptık; ne yazık ki şikayetlerimizin hepsi resmî mercilerden geri döndü. Arkaları sağlam anlaşılan. Buraya kadar olanlar o kadar önemli değil, biz bu tür mücadelelerle çok haşır neşir olduk, adeta nasırlaştık. Sonrası daha vahim."

"ARAZİYİ VE TOPLANAN PARAYI İSTİYORLAR"

"Bir ay önce valilik, izinsiz bağış kampanyası yaptığımız gerekçesiyle banka hesaplarımızı bloke etti. Şu anda paramıza ulaşamıyoruz. Hem araziyi hem de o süreçte toplanan parayı istiyorlar. Bir ay boyunca sorunu diyalogla, güzellikle, bu ülkeye ve insanlarına inanan uygar insanlar gibi çözmeye çalıştık, ama olmadı. İzinsiz bağış kampanyası dedikleri de bir Facebook duyurusundan ibaret. Kaldı ki o zamanlar sosyal medya duyurularını kampanyadan sayan bir kanun maddesi de yoktu, üç dört yıl sonra çıktı. Son bir söz: Nesin ailesi bu ülkenin düşmanı değildir, aksine, Birinci Dünya Savaşı'na, ardından gönüllü olarak Kurtuluş Savaşı'na katılan dedemi de sayarsak, üç kuşaktır karşılıksız bu halka hizmet ediyoruz, izin verirlerse daha da edeceğiz. Yetti ama!"

"O TARİHTE BİR DÜZENLEME YOKTU"

Nesin Yayınevi'ne bağlı Aziz Nesin Arşivi Twitter adresinde de şu ifadeler paylaşıldı:

"Ali Nesin 2017'de Aziz Nesin'in almayı hep hayal ettiği, Nesin Vakfı'na komşu arazi için bir Facebook duyurusu yaptı. Böylelikle o para toplanabildi ve arazi alınabildi. 5 yıl sonra Valilik 2017'de sosyal medya duyurusunu bağış kampanyası sayan bir kanun olmamasına rağmen, bu duyuruyu izinsiz kampanya sayarak Nesin Vakfı'nın banka hesaplarını bloke etti. Hem o dönemde toplanan paraya hem araziye el koymak istiyor. Vakfın kıymetlileri çocukların beslenmesi, okulu, ihtiyaçları karşılanamayacak. Vakfın işlemesini sağlayan çalışanların maaşları ödenemeyecek. Bağışçılarımız yapacakları katkılara el koyulması endişesi taşıyacaklar."

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği de dün yaptığı açıklamada, izinsiz yardım toplaması nedeniyle Nesin Vakfı'nın banka hesabının bloke edildiğini bildirdi. Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu'nca denetimi yapılan Nesin Vakfı'nın izinsiz yardım toplama faaliyetinde bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Teftiş Kurulunun 20 Nisan 2020'de düzenlediği denetim raporunun İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 10 Şubat 2021'de yasal işlemler yapılmak üzere İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne gönderildiği aktarıldı.

"PARA GİRİŞLERİNİN HALEN DEVAM ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Konuyla ilgili olarak İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından yapılan denetime yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzinsiz yardım toplama tutarının 4 milyon 204 bin 943 lira olduğu, 2 milyon 234 bin 85 liranın arazi alımı ve sair masraflar için sarf edildiği, 1 milyon 970 bin 857 liranın ise harcanmadığı, 2021 yılı itibarıyla Vakıf hesaplarına arsa, arazi alımı ve lise ve benzeri açıklamalar ile para girişlerinin halen devam ettiği tespit edilmiştir.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve uygulamaları konusunda vakfın bilgilendirilmesi, ihtar edilmesi, vakfın banka hesabının bloke edilmesi, 2860 sayılı kanuna aykırı olarak yapılan faaliyet nedeniyle Nesin Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında idari para cezası uygulanması, izinsiz toplanan yardım tutarı ve arazi mülkiyetinin Hazineye geçirilmesi işlemlerinin tesisi için ilçe kaymakamlığı ve ilgili birimlerimiz talimatlandırılmıştır. Vakıf yetkililerine, bundan sonraki dönemde yardım toplama mevzuatı çerçevesinde izin başvurusunda bulunulması yönünde gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır."

"VAKFIN KURULMA AMACI BAĞIŞLARLA AYAKTA KALMAK"

Habertürk'e konuşan vakfın avukatlarından Cenk Söbe de, vakfın kurulma amacının bağışlarla ayakta kalmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Vakfın banka hesaplarına ve arazisine bir tedbir konuldu. Ancak ortada bir yardım toplama kampanyası yok. Burada bir bağış kabulü var. Nesin Vakfı 50 yıllık bir vakıf ve 50 yıldır da bağışlarla ayakta duruyor. Bu bağışlarla ilgili de herhangi bir kampanya yapmadan tamamiyle gönüllülerin bağışlarıyla oradaki çocukların giderleri ve personelin ücretleri karşılanıyor. Burada şöyle bir durum söz konusu. Vakfın komşusu olan Rabıta Vakfı ile bir sürtüşme, daha doğrusu Rabıta Vakfı'nın vakıf yetkililerine saldırması ve akabinde orada kaçak bir yapılaşma yapmasından sonra böyle bir işleme geçiliyor. Biz bunun bununla ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Alınan kararla ilgili 21 Nisan'da idare mahkemesine davamızı açtık. Valiliğin kararına itiraz ettik. Burada önemli olan şu. Bir yardım kampanyası yok, bağışların kabulü söz konusu. Vakfın zaten kurulma amacı bağışlarla ayakta kalmaktır. Örneğin SMA hastaları için izin almak gerekiyor. Ancak Nesin Vakfı bir vakıf. Yani bağışlarla ayakta kalması hem kanuni hem de kendi vakıf senedinde yer alıyor."

"VAKFA YAPILAN DESTEKLER BU KANUN KAPSAMINDA DEĞİL"

Yaşanan gelişmeyle ilgili Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan Ceza Hukuku Uzmanı Doç.Dr.Yılmaz Yazıcıoğlu şunları kaydetti:

"Yardım toplanmasına ilişkin bir kanunumuz var. Bu kanun uyarınca kurumlar ya gerektiğinde valilikten ya da gerektiğinde İçişleri Bakanlığı'ndan izin alarak yardım toplayabiliyorlar. Ancak Nesin Vakfı sosyal medya aracılığıyla ben bu araziyi almak istiyorum dediğinde insanlar onlara bağışta bulunuyor. Yani karşılıksız olarak para veriyor. Burada vakfa verilen paralar yardım toplanması kapsamında değildir. Vakfa yapılan bağışlar ve destekler 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve uygulamaları kapsamında olamaz. Yani valilikten izin alınmasına gerek yok. Bu kanunu bu şekilde genişletirsek çocuğumuza verdiğimiz harçlığa kadar geliriz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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