Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kırsal bölgelere koyulan fotokapanlara yansıyan Karakulak kedisi görüntülerini paylaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kırsal alanlara konulan fotokapanlara yansıyan yaban hayatını sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde Nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden 'ormanın hayalet kedisi' olarak bilinen Karakulak kedisinin yaban hayatındaki anları yer aldı.
Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir
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