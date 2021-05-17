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Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği, Bodrum'da görüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan 'geyik böceği' görüldü. Yaklaşık 6 santim büyüklüğünde olan böcek doğaya salındı

Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği, Bodrum'da görüldü
DHA

Bursa'da yaşayan 39 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Nilüfer Kaya, Konacık Mahallesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı mağazanın önünde, 6 santimetre boyunda bir böcek buldu.

DHA'nın haberine göre internetten araştırma yapan Kaya, böceğin geyik böceği olduğunu gördü. Nilüfer Kaya, yaklaşık 6 santim büyüklüğünde olan böceği doğaya saldı.

Böceği görünce çok şaşırdığını söyleyen Kaya, "Böceğin geyik böceği olduğun öğrendim. Antenli 6 taraklı bir böcek. Boyu 6 santimetre. Sonra doğaya saldım" dedi.

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yetkilileri de böceğin nesli tehlike altında bulunan 'Geyik böceği' olduğunu açıkladı.

KOLEKSİYONCULARIN GÖZDESİ

Geyik böceği nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunuyor.

Japonya'da çizgi film kahramanı olan, aynı zamanda kurutulup yenildiği takdirde kadınların gebe kalmasına yardımcı olduğuna inanılan geyik böceği, özellikle bu ülkede koleksiyoncuların da gözdesi durumunda.

Geyik böcekleri, yasak olmasına karşın internette 10 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor.

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