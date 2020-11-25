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Neslican Tay gibi... Kahreden acı!

Adana'da ikinci kez kansere yakalanan İrem Ayyüce Çınar (23),hayatını kaybetti. Çınar geçen sene, “Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz” mesajını vermişti

NESLİCAN GİBİ! Son dakika... Ayyüce de hayatını kaybetti! - HABERLER
Neslican Tay gibi... Kahreden acı!
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İHA

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi.

NESLİCAN TAY'I ÖRNEK ALDI

İHA'da yer alan habere göre genç kız 2018 yılında sağ bacağından sinir kılıfı tümörü ameliyatı oldu ardından radyoterapi ve kemoterapi almaya başladı.

Süreç içerisinde saçlarını ve kaşlarını kaybeden Çınar, hayat enerjisini hiç bırakmadı ve geçen sene hayatını kaybeden Neslican Tay’ı örnek aldı.

5 GÜN ÖNCE YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Tekrar kanseri nüks eden İrem Ayyüce Çınar, bu sefer Adana’da özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağ bacağı kesildi. 5 gün önce yoğun bakıma kaldırılan ve bilinci kapanan Çınar, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

"KANSER DEĞİL, BİZ GÜÇLÜYÜZ"

Ailesi acı haberi sosyal medya üzerinden duyururken Çınar, geçen sene, “Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz” mesajını vermişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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