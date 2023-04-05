Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Neslihan Atagül Doğulu ile hayranlarının özçekim kargaşası

Beyoğlu'ndaki bir mekândan çıkarken hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Neslihan Atagül Doğulu, ne yapacağını şaşırdı. Ünlü oyuncu, basın mensuplarına röportaj verdiği sırada sevenleri ise Atagül ile fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Neslihan Atagül Doğulu ile hayranlarının özçekim kargaşası - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Neslihan Atagül Doğulu ile yakın arkadaşı Serkan Çayoğlu, Beyoğlu'nda görüntülendi. Atagül ile Çayoğlu, katıldıkları bir etkinlikten çıkarken objektiflere yansıdı.
  • Neslihan Atagül Doğulu ile hayranlarının özçekim kargaşası - Magazin haberleri

    Geceden erken ayrılan Serkan Çayoğlu, gazetecilerle sohbet ettikten sonra sırasını Neslihan Atagül Doğulu'ya bıraktı.
  • Neslihan Atagül Doğulu ile hayranlarının özçekim kargaşası - Magazin haberleri

    Mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Neslihan Atagül Doğulu, karşısında hayranlarını görünce neye uğradığını şaşırdı.
  • Neslihan Atagül Doğulu ile hayranlarının özçekim kargaşası - Magazin haberleri

    İstiklâl Caddesi'nin bir anda dolup, taştığı sırada sevenleri ise ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
  • Neslihan Atagül Doğulu ile hayranlarının özçekim kargaşası - Magazin haberleri

    Bu durum karşısında oldukça mutlu olduğu görülen Neslihan Atagül Doğulu, bir süre sonra tekrar mekâna girdi. Oyuncu, ortalık sakinleşince hızla evinin yolunu tuttu.

     

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.