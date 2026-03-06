Canlı
        Haberler Magazin Neslihan Atagül: İyi ki doğdun Aziz oğlum - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül: İyi ki doğdun Aziz oğlum

        Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, bir yaşına giren oğlu Aziz'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı

        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 18:51
        "İyi ki doğdun Aziz oğlum"

        Neslihan Atagül, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile evlenmişti. Çift, geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya gelen oğulları Aziz'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

        Zaman zaman sosyal medya hesabından Aziz ile paylaşımlar yapan Atagül, bu kez oğlunun birinci yaş gününü kutladı.

        Ünlü oyuncu, Aziz için bir dizi fotoğraf yayımladı.

        Paylaştığı karelerde oğlunun yüzünü göstermemeyi tercih eden Atagül, "İyi ki doğdun Aziz oğlum. Sana olan hislerimi çok iyi biliyorsun… Seni hep güldüreceğim" ifadelerini kullandı.

