Neslihan Atagül: İyi ki doğdun Aziz oğlum
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, bir yaşına giren oğlu Aziz'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı
Giriş: 06.03.2026 - 18:51 Güncelleme:
Neslihan Atagül, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile evlenmişti. Çift, geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya gelen oğulları Aziz'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Zaman zaman sosyal medya hesabından Aziz ile paylaşımlar yapan Atagül, bu kez oğlunun birinci yaş gününü kutladı.
Ünlü oyuncu, Aziz için bir dizi fotoğraf yayımladı.
Paylaştığı karelerde oğlunun yüzünü göstermemeyi tercih eden Atagül, "İyi ki doğdun Aziz oğlum. Sana olan hislerimi çok iyi biliyorsun… Seni hep güldüreceğim" ifadelerini kullandı.
