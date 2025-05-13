Neslihan Demir: Türk kadın gücünü sahada gösterecekler

Didim'de yer alan Anda Barut Collection'da düzenlenen 'Olimpiyat Madalyalı Sporcular ve Dünya Şampiyonları ile Sağlıklı Yaşam Haftası' etkinliğine Türk voleybolunun 'Demir Lady' lakaplı efsane ismi Neslihan Demir de katıldı. Neslihan Demir, organizasyonda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da mücadele edeceği 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) öncesi açıklamalarda bulundu.

"KIZLARIMIZIN, TEKRARDAN TÜRK KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERECEKLERİNE İNANIYORUM"

Haziran ayında başlayacak ve bir ayağı İstanbul'da düzenlenecek Milletler Ligi'nin olimpiyat yolunda kritik bir adım olduğunu vurgulayan Demir, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu yıl yeniden güçlü bir performans ortaya koyacağına inandığını söyledi. Neslihan Demir, "Her sene düzenlenen çok önemli bir organizasyon. Milli takımımız daha önce bunda şampiyonluklar kazandı ve çok önemli bir turnuva. Bu aynı zamanda olimpiyata gidişimizin de önemli biletlerinden, ülkenin puanını arttıran, ülkemizi daha üst sıralara taşıyan bir turnuva. Akabinde de çok önemli yine dünya şampiyonası var. Kızlarımız belki geçen sene çeşitli sakatlıklar ve benzeri olumsuzluklar yüzünden çok fazla istedikleri oyunu sahaya koyamadılar. Bu sene ve önümüzdeki sene tekrardan Türk kadının gücünü sahada herkese göstereceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞARI, UZUN VADELİ YATIRIMLARIN SONUCU"

Milli takımın başarısının bir günde oluşmadığını ifade eden Neslihan Demir, federasyonun ve kulüplerin uzun yıllara dayanan yatırım ve çalışmalarının bu başarıda önemli payı olduğunun altını çizdi. Demir, "Benim A Milli Takım'da oynayan birçok kız kardeşim, 'Abla biz senin sayende başladık' diyor. Baktığınızda bu ülkenin voleybolu sevmesi açısından çok önemli bir durum. Şimdi onları izleyen birçok çocuk voleybola başlıyor ve bizim sürdürülebilir yapımızı bu başarılar devam ettiriyor. Bu, ülkemizde voleybolun sevilmesi açısından çok kıymetli. Burada kulüplerin ve federasyonun payı da çok büyük. Çok güzel okul taramaları yapılıyor. Bütün çocuklarımız voleybola kazandırılmaya çalışıyor. Bence bu çok önemli bir adım. Bu da başarıyı daha sürdürülebilir kılıyor" şeklinde konuştu.