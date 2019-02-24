Stil yarışmasında adını duyuran stilist Neslihan Doğrusöz, maskülen tarzıyla dikkatleri çekti. Katıldığı yarışmada da jürinin beğenisini kazanan Neslihan Doğrusöz, erkek kıyafetleri giymeye başladı. Peki, Neslihan Doğrusöz kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

NESLİHAN DOĞRUSÖZ KİMDİR?

Neslihan Doğrusöz, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Yarışmaya dahil olduğu ilk gün jüri üyelerinden tam not alan ve hayatına dair söyledikleriyle iddialı bir rakip imajı çizmişti. Neslihan Doğrusöz, reklam çekimlerinde, moda ve kapak çekimlerinde styling danışmanlığı yapıyor.

2005 yılından bugüne moda dünyasının içerisinde yer alan Doğrusöz, Marie Claire, Elle, Vogue gibi birçok önemli dergide görev aldı. Sosya medyayı da aktif olarak kullanan Neslihan Doğrusöz, Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşımlarında bunuyor. Mesleğe bağlılığını “tutku” kelimesiyle tanımlayan İşte Benim Stilim yarışmacısı, vücudundaki dövmelerde fotoğraflarında dikkat çekmişti.