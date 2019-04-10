Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Songül Öden’in Elmas, Zümrüt, Safire, İnci, Yeşim, Firuze ve Mercan adlarında farklı sınıf ve yaş grubundan 7 ayrı kadın karakterini canlandırdığı tek kişilik oyunu ‘Lal Hayal’ın prömiyere önceki akşam gerçekleşti. Yoğun ilginin olduğu oyunu izlemeye gelenler arasında Azra Akın, Arzum Onan, Alper Saldıran, Başak Sayan-Murat Vardal, Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu, Tanem Sivar, Hamdi Alkan-Selen Görgüzel, Hande Doğandemir, Menderes Samancılar, Mirgün Cabas, Nesrin Cevadzade, Pınar Deniz, Berk Cankat, Sercan Badur, Umut Kurt, Tuba Ünsal gibi ünlü isimler yer aldı.
"4 YILDIR YAPIMCIYIM"
Songül Öden ile birlikte oyunun yapımcılığını üstlenen Tuba Ünsal, “Gecenin yapımcısı olarak ayrı bir heyecan yaşıyorum. Hem oyuncu, hem yapımcı olarak iki tarafı da görüyorum. 4 yıldır yapımcılık yapıyorum. Yeni bir film çektik. Bir belgeselimiz vardı” diye konuştu.
"KİMSEYE KENDİMİ İSPATLAMAK ZORUNDA DEĞİLİM"
Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan, oyunu izlemeye el ele geldi. ‘İmdat’ şarkısıyla ses getiren Selen Görgüzel, gelen eleştiriler için “Olumlu ve olumsuz yorumlara kendimi hazırlamıştım. Şehrazat’ın şarkısını okumak herkese nasip olmaz. İyi isimler okur. ‘Bu da mı şarkıcı oldu? Bu da mı şarkı söylüyor?’ diyenler var. Ben ilk defa şarkı söylemiyorum. Daha önce bunun eğitimini aldım. Kimseye kendimi ispatlamak zorunda değilim” açıklamasında bulundu.
"HAMDİ BANA KARIŞMAZ"
Hamdi alkan ile zaman zaman boşanma haberleri çıkan Görgüzel, “Evliliğimiz sevgi ve saygı çerçevesinde devam ediyor. Herkese de örnek olmasını dilerim” diyerek haberleri yalanladı. Eşi Hamdi Alkan’ın kendisine karışmadığını belirten Görgüzel, “Hamdi bana karışmaz, sadece fikrini belirtir” dedi. Hamdi Alkan ise esprili ile karışık “Kısacık ve açık giyinmesine kızıyorum ama kıskanmıyorum. Havalar serinledi artık giyme” diyerek eşine gönderme yaptı.
MAKYAJSIZ YAKALANDI
Nesrin Cavadzade, makyajsız görüntülenince rahatsız oldu.
"BARİ BİR RUJ SÜRSEYDİM!"
Makyajsız olduğu için konuşmak istemeyen Cavadzade, “Bari bir ruj sürseydim” dedikten sonra salona geçti.
"ÖYLE BİR ŞEY YOK"
Hande Doğandemir, dizideki partneri Engin Öztürk ile çıkan aşk haberlerini yalanladı. Doğandemir, “Öyle bir şey yok. Nereden çıkıyor ben de bilmiyorum” dedi.
"ANNE OLMAK MUHTEŞEM BİR DUYGU"
Azra Akın, yakın dostu Söngül Öden’i bu özel gecede yalnız bırakmadı. Heyecanlı olduğunu belirten Azra Akın, “Oğlumla ilgilenmekten Songül’e vakit ayıramadım. Çocuk büyütmek, anne olmak muhteşem bir duygu. İlk haftalarda uykusuz kaldığımız oluyordu” dedi. Hamilelik döneminde aldığı kiloları veremediği gözlenen Akın, “Kilo vermek için çabalıyorum. Önemli olan anne olmak” diye konuştu.
"DESTEĞE GELDİM"
Eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte oyunu izleyen Begüm Kütük, “Bugün maraton vardı. Sabah koşudaydım. Şimdi de desteğe geldim” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.