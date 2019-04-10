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"KİMSEYE KENDİMİ İSPATLAMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan, oyunu izlemeye el ele geldi. ‘İmdat’ şarkısıyla ses getiren Selen Görgüzel, gelen eleştiriler için “Olumlu ve olumsuz yorumlara kendimi hazırlamıştım. Şehrazat’ın şarkısını okumak herkese nasip olmaz. İyi isimler okur. ‘Bu da mı şarkıcı oldu? Bu da mı şarkı söylüyor?’ diyenler var. Ben ilk defa şarkı söylemiyorum. Daha önce bunun eğitimini aldım. Kimseye kendimi ispatlamak zorunda değilim” açıklamasında bulundu.