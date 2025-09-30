Nesrin Cavadzade: Benim yakın arkadaşım kendisi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

Yanında bir erkek arkadaşıyla görünen Nesrin Cavadzade, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oyuncu; "Benim yakın arkadaşım kendisi. Onun bu işlerle pek ilgisi yok" diyerek iddiaları yalanladı.

Çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Nesrin Cavadzade, önümüzdeki dönemde hem televizyon hem de tiyatro sahnesinde olacağını açıkladı; "Bir televizyon projesi ve bir tiyatro oyunum olacak. İkisi, aynı anda olacak."