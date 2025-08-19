Pareosunu, üzerinden çıkarmadı
Nesrin Cevadzade, tatil yaptığı Bodrum'da pareosunu, gün boyunca üzerinden çıkarmadı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nesrin Cevadzade, Bodrum Güvercinlik’teki bir otelde görüntülendi.
Otelin plajında kiraladığı locada, gün boyu pareosunu üzerinden çıkarmayı tercih etmeyen Nesrin Cevadzade, günü menajeriyle sohbet ederek ve köpeğiyle oynayarak geçirdi.
Nesrin Cevadzade, bir ara köpeğinin tuvaletini yapınca ıslak mendille şezlongu temizledi.
