Bloomberg'de yer alan habere göre, Nestle petrole bağlı ekonomisini çeşitlendirmek için daha fazla yatırım çekmeye çalışan Suudi Arabistan’a yatırım yapmaya hazırlanıyor. İlk etapta, bebek ve hazır kahve ürünlerinden başlayarak önümüzdeki 10 yıl içinde toplamda 7 milyar riyal (1,86 milyar dolar) yatırım planlıyor.

Nestle’den yapılan açıklamada, 2025 yılında açılması planlanan 375 milyon riyallik ilk yatırım ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika ihracat pazarlarına hizmet edeceğini söyledi. 10 yıldaki yatırımlarla doğrudan ve dolaylı olarak 3,500 kişiye istihdam sağlanacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih yaptığı açıklamada, Nestle’nin gıda güvenliğine ve yerel işletmelerin gelişimine katkı sağlayacağını ve gençlere istihdam edeceğini belirtti.

Suudi Arabistan, ekonomisini çeşitlendirmek için 2030 yılına kadar, yılda yaklaşık 100 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım hedefi koymuştu. Ülkeye gelen yabancı yatırımların çoğu petrol sektöründe yoğunlaşıyor.